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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة الخزانة الأمريكية: لا دلائل على حدوث ركود اقتصادي قريب

صدى البلد

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنها لا ترى دلائل على حدوث ركود للاقتصاد الأمريكي في المدى القصير، بعد التعافي من انكماش استمر ستة أشهر.


وأضافت الوزيرة - في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية - أن البيانات الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، والتي أعلنت الخميس عن ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 6ر2%؛ تؤكد قوة الاقتصاد الأمريكي بينما يسعى صناع السياسات بصورة عاجلة لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة وتؤثر - بصورة كبيرة - على رؤية المواطنين للاقتصاد، كما تهدد مصير الأغلبية الديمقراطية في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي في شهر نوفمبر المقبل.


وأوضحت يلين أن الاقتصاد الأمريكي - وفقا للبيانات الحديثة - أصبح اقتصاد توظيف قويا وسوق عمالة واسعا، ومن الطبيعي أن يتباطأ النمو، لكنه مستمر، "ولا أرى أية دلائل على الركود في هذا الاقتصاد في الفترة الراهنة".


وأشارت شبكة (سي.إن.إن.) إلى أن هذه النبرة المتفائلة من جانب وزيرة الخزانة الأمريكية تأتي بينما يشير خبراء الاقتصاد والمال بالولايات المتحدة إلى أن من المحتمل أن يحدث الركود في الاقتصاد في العام المقبل.

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