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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد زراعة عين شمس: مصر في المرتبة التاسعة عالميا في إعادة تدوير المخلفات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه يوجد دراسة علمية منشورة في مجلة Global Ecology and Conservation ان مصر تأتي في المرتبة التاسعة عالميا من حيث عدد البحوث المنشورة والمتعلقة بإعادة تدوير المخلفات الزراعية (عدد 92 بحث خلال الفترة من 1931 الى 2018).

 وتقدم هذه الدراسة تحليلًا للإنتاج العلمي الحالي بشأن المخلفات الزراعية خلال الفترة من عام 1931 إلى 2018 لافتا أنه تم الحصول على قاعدة البيانات من Scopus ويتضمن ما مجموعه 3148 مقالة، والتي تم تحليلها باستخدام الطريقة الببليومترية.

وأوضح أن  هذه الطريقة ترتكز على تحديد وتطور ومناهج واتجاهات المشار إليها في استخدام وتحويل المخلفات الزراعية.

 توضح نتائج تحليل المتغيرات الأكثر تحديداً، والتي يتم تمثيل بعضها بيانياً من خلال مجموعات في خرائط الشبكات باستخدام برنامج VOS viewer. أن المخلفات الزراعية قد تمت دراستها في جميع أنحاء العالم لأكثر من 60 عامًا وأن البحث في هذه القضية أصبح أكثر أهمية منذ عام 1998. ومع ذلك، فقد تم خلال السنوات الـ 13 الماضية إنتاج أكثر من 60٪ من الإنتاج العلمي في هذا المجال من الدراسة. تعتبر الولايات المتحدة والهند والصين من اكثر البلدان في عدد الدراسات، التي كان محورها الرئيسي هو استخدام واستغلال المخلفات الزراعية، المستمدة من محاصيل الحبوب، وخاصة القمح والذرة، حيث إنها المنتجون الرئيسيون لهذا النوع من المحاصيل. 

ساهم العديد من الباحثين، معظمهم من المؤسسات الحكومية والأكاديمية، بشكل كبير في موضوع البحث، حيث تشير الدراسة الى وجود تغير في النهج الأصلي بسبب تأثير سياسات الطاقة والبيئة العالمية الجديدة التي تم تطويرها خلال العقد الماضي. مما لا شك فيه أن الإطار التنظيمي الدولي للتنمية المستدامة يعمل على تغيير دور الزراعة وخاصة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الدائري والاقتصاد الحيوي. تم تطوير تقنيات جديدة وأفضل لإعادة تدوير المخلفات الزراعية، استنادًا إلى الابتكار الصناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مما ساهم في ضمان كفاءة الموارد والإنتاج والاستهلاك المستدامين والحد من الآثار البيئية السلبية.

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