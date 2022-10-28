غادروا فورا.. إسرائيل تحذر رعاياها من السفر إلى نيجيريا

حذر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الإسرائيليين من السفر إلى نيجيريا نظرا لأحداث العنف المندلعة هناك.



وطالب المجلس بحسب "معاريف" الإسرائيليين الموجودين هناك بتركيز الانتباه بشأن الخوف من قوع هجمات في نيجيريا، مع التركيز على العاصمة أبوجا.



ووفقًا للمجلس، حدثت زيادة في التهديدات الإرهابية في نيجيريا في الأيام الأخيرة وبناءً على ذلك ندعو المواطنين الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري إلى نيجيريا، ويجب على المقيمين هناك تقصير إقامتهم إلى الحد الأدنى الممكن.



وأوضحت الصحيفة أن هذه التحذيرات تأتي عقب تحذيرات صدرت في الأيام الأخيرة من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وكندا وأستراليا.