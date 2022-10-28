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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبدالعال: نتيجة مباراة السوبر المصري تحدد مصير كولر

صدى البلد

أكد رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباريات القمة بين قطبي الكرة المصرية دائما ما تكون خارج التوقعات، بغض النظر عن المستوى الفني الذي عليه الفريقان في الوقت الحالي.

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وقال عبد العال، في تصريحات تلفزيونية : "مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك صعبة جدا على الفريقين، وهي مباريات دائما ما تكون خارج التوقعات تماما ولا يمكن التهكن بالنتيجة، ولكن أتمنى أن تخرج بشكل حضاري في دولة الإمارات وتشرف الكرة المصرية أمام العالم".

وأضاف: "في رأيي أن نتيجة مباراة السوبر لن تؤثر على البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك أو السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي".

كولر سيرحل عن الأهلي في هذه الحالة 

وأشار لاعب الأهلي والزمالك السابق:"من الممكن أن يرحل كولر عن القلعة الحمراء في حالة واحدة فقط، وهي الهزيمة بنتيجة كبيرة أمام الزمالك غير ذلك هو مستمر".

وتابع: "أتوقع مشاركة عمر جابر أساسيا أمام الأهلي، لأن فيريرا مقتنع باللاعب كثيرا، رغم رغبتي في البدء باللاعب سيد نيمار في المباراة منذ البداية، كما أتوقع أن يبدأ عمرو السيسي أساسيا على حساب المغربي زكريا الوردي، وهو ما يحضر له".

واختتم تصريحاته قائلا: "فيريرا تخدمه الظروف في بعض المباريات مع القلعة البيضاء ويحقق الفوز، رغم تواضع المستوى الفني للفريق، فهو مدرب محظوظ للغاية، وأتمنى أن يصحح بعض الأمور الفنية داخل الفريق في الفترة المقبلة، من أجل الاستمرار في الفوز بالبطولات".

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