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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 4 مشروعات حيوية بقرية المعصرة في المنيا

مجمع الخدمات والمركز
مجمع الخدمات والمركز التكنولوجي بالمعصرة

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا الانتهاء من إنشاء 4 مشروعات حيوية بقرية المعصرة بمركز ملوي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" وجاهزة للافتتاح خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قرية المعصرة بملوي تحظى بنصيب كبير من المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية.

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جاء ذلك خلال الجوله التفقدية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرية موضحاً ان المشروعات المنتهية والجاهزة للافتتاح تضم المركز التكنولوجي لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين ومجمع الخدمات الزراعية وكذلك الوحدة البيطرية ومجمع الألبان.

محافظ المنيا بقرية المعصرة 


وأكد المحافظ حرص القيادة السياسية على وصول كافة الخدمات التي من شأنها توفير حياة كريمة لجميع فئات المواطنين، من خلال تلك المشروعات التي تشهدها أرض محافظة المنيا،

كما تفقد المحافظ، عددا من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية المعصرة منها  الوحدة الصحية ومركز تنمية الأسرة وتابع أعمال الرصف الجاري تنفيذها بالقرية.

مركز الألبان 

وأوضح المحافظ، أنه يجري العمل في 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوي.

والتقى محافظ المنيا بأهالي قرية المعصرة، واستمع إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، مشددا على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة 

 

 

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