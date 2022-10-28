مصرع شخصين وإصابة آخرين في تصادم سيارة بدراجة بخارية بالفيوم

قررت نيابة أبشواى بمحافظة الفيوم أنتداب المهندس الفنى بأدارة مرور الفيوم لإعداد تقرير عاجل عن حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق الريان وادى الحيتان امام قرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق والذى أسفر عن مصرع شخصين واصابة اثنين آخرين باابات متفرقة ، كما صرحت النيابة العامة بدفن جثامين المتوفيين فى الحادث بعد توقيع الكشف الطبى عليهما بمعرفة مفتش الصحة.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور مركز يوسف الصديق بالحادث.

تبين من تحريات المقدم عبد الله عثمان رئيس مباحث مركز يوسف الصديق ، أن الحادث وقع بين سيارة ملاكة ودراجة بخارية أمام قرية حنا حبيب بمركز يوسف الصديق ، مما أسفر عن شخصين هم محمد سعيد والطفل محمد سيد ، وأصيب شخصين أخرين هم محمد سعد وسعيد سيد بإصابات متفرقة .

تم نقل المصابين الى مستشفى أبشواى المركزى للعلاج و جثمان المتوفيين الى مشرحة المستشفى .

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة أبشواى التى أصدرت قرارها المتقدم .