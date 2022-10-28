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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تطلق وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow.. اعرف تفاصيلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وثيقة التنمية المهنية الجديدة Teach for tomorrow وذلك في ضوء التحول الرقمي وتوظيفها في التنمية المهنية المستدامة والترقي للمعلمين وتفعيل منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية، بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

و يهدف المشروع إلى :

  • الارتقاء بمهارات المعلمين مما له من انعكاس مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب والنهوض بالمنظومة التعلمية بالدولة
  • عقد دورات تدريبية جديدة ومتطورة تتماشى مع التطور المستمر في المنظومة التدريبية والمناهج الحديثة
  • تشجيع المعلمين على التعليم المستمر
  • إتاحة دورات إثرائية لكل معلم راغب في زيادة المعرفة
  • وصول التدريب لجميع المعلمين في جميع المحافظات في نفس الوقت
  • تسهيل عملية التدريب والتطوير المهني للمعلمين
  • تسهيل إدارة ومتابعة العملية التدريبية.


وكان قد تم البدء في هذا المشروع الاستراتيجي في شهر أبريل من عام 2022، وعلى الفور تم تدشين المنصة الرقمية وبدأ تصميم الدورات الخاصة بالصفوف الأولى 

وفي فترة وجيزة تم تدريب ما يقرب من 200 ألف معلم من خلال المنصة وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل رياض الأطفال والصفوف العليا، وحتى الآن تم إتاحة التدريب ل 1.000.000 معلم والانتهاء من 874.106 دورة تدريبية". 

التربية والتعليم التنمية المهنية وثيقة التنمية المهنية الجديدة التعليم Jobs Education

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