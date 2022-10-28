عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

السيسي
السيسي

يشهد غدا الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح أولي مشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" وتدشين عدد كبير من مشروعات المبادرة، وذلك خلال الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي تنطلق فعالياته غدا بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

يشارك في الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة عددا كبيرا من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب ، وممثلو المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الشأن، وأعضاء الغرفة العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدي جمهورية مصر العربية، ورجال الاعمال، ومجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ورؤساء وأعضاء الغرف الصناعية، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ولفيف من المشاركين.

الإطلاق الرسمي لمبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”

وتبدأ فعاليات الملتقي غدا بالإطلاق الرسمي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" من خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق شركة " ابدأ" لتنمية المشروعات والتي تعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية، وتساهم فيها مؤسسة  حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياة كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قري حياة كريمة.

تشغيل مدينة السيارات الشهر القادم.. السيسي: جميع الخدمات مناسبة للمواطنين

غدا.. الرئيس السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة


عن المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة "ابدأ"

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لخريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بربط مبادرة حياة كريمة بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري وتوطين التنمية بما يضـمـن اسـتدامة المبادرة، وانطلاقا من كون الصناعة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الاقتصـادية، ونظرا لأهمية الصناعة في تحقيق الاستغلال الأكثر كفاءة وفاعلية للموارد، تأتي المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدفع قطاع الصناعة في مصر إلى أفاق جديدة.

وتهدف المبادرة إلى تحقيق رؤية مصر المستقبلية في قطاع الصناعة وتوطين الصناعات الحديثة ورفع نسبة مساهمة المكون الصناعي في الناتج المحلي وتقليل الفجوة الاستيرادية وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل.

3 محاور في مبادرة ابدأ 

وتنقسـم محـاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية (ابدأ ) إلى ثلاثة محاور، وهي محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعات، ومحور البحث والتطوير والتدريب.

ويضطلع بالعمل على أهداف المبادرة ومحاورها شركة ابدأ لتنمية المشروعات ش.م.م والتي تعد الذراع التنفيذية للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية، وتساهم فيها مؤسسة حياة كريمة بحصة حاكمة بما يضمن توفير مصدر مستدام لتمويل حياه كريمة ومشروعاتها المستقبلية وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى حياة كريمة.

وقد نجحت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية في تجميع المصنعين المتنافسين داخل القطاع الواحد، لتوطين صناعات مغذية تتطلب الإنتاج بحجم كبير واستهلاك المنتج من قبل تحالف من المستثمرين المحليين (مثل مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية التي سيقوم بتصنيعها واستهلاك وتصدير إنتاجها، تحالف، من مصنعي الأجهزة الكهربائية المنزلية المحليين بالشراكة مع المستثمرين الأجانب).

وتتضمن القطاعات التي نجح محور المشروعات الكبرى في عقد شراكات بها كل من قطاع الأجهزة الكهربائية المنزلية والذي استطاع جذب مستثمرين من اليابان والصين وتايوان وإيطاليا وتركيا لتوطين صناعات مكونات الأجهزة الكهربائية المنزلية. كما نجح محور المشروعات الكبرى في جذب استثمارات في قطاعات صـناعات الأسمدة والمنتجات الكيماوية، والمطاط واللدائن، وقطع غيار السيارات، ووسائل النقل، والصناعات المعدنية، والورق ومنتجاته، وأجهزة الاتصالات والمحركات والمولدات الكهربائية، والمنتجات الجلدية والمعدات الثقيلة، وغيرها.

وتحت مظلة محور المشروعات الكبرى يجرى حتى الآن تنفيذ 64 مشروعا صناعيا مع 33 شركة مصرية خاصة و٢٠ شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من ١٢دولة.

وتسـتـوفي كافة المشروعات الكبرى في إطار المبادرة الوطنية، لتطوير الصناعة المصرية معايير توطين أحدث التكنولوجيات في الصناعة، ونسـب مكون محلي مرتفعة يتم زيادتها بشكل تدريجي بما يضـمن تقليل الفجوة الاستيرادية والتكامل بين الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. كما تستهدف بعض المشروعات تصدير إنتاجها بالكامل للخارج بناء على دراسات المواصفات الفنية والقياسية لأسواق التصدير.

السيسي ابدأ الغرفة العربية الصناعية اتحاد الصناعات حياة كريمة التمكين الاقتصادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك 0-0 فى السوبر المصري

يا فرحة ما تمت.. غسيل البطاطين ينهي حياة 3 أشقاء وشاب في سوهاج

إلحق بيع| أسعار الذهب في العالي.. وعيار 21 يرتفع 92 جنيها

سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد الزيادة الأخيرة

تشكيل الزمالك أمام الأهلي بالسوبر المصري

شاهد.. أول صورة من عقد قران شيري عادل وطارق صبري

أيمن الكاشف يكشف سر غيابه عن التعليق على مباراة السوبر المصري

سافيو وشادي حسين يقودان الأهلي أمام الزمالك في السوبر

موضوعات متعلقة

تشغيل مدينة السيارات الشهر القادم.. السيسي: جميع الخدمات مناسبة للمواطنين

غدا.. الرئيس السيسي يحضر إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة

ترشيحاتنا

إقتصادية النواب: قرارات المركزي بشأن الاعتمادات المستندية تلبي احتياجات المصانع

تبرع بالكليتين والكبد والبنكرياس.. طفل سعودي ينقذ حياة 3 أشخاص

وزير الرياضة يفتتح بطولة إفريقيا لرفع الأثقال

وزير التجارة الجزائري لـ صدى البلد: الأمن الغذائي ضمن أولويات القمة العربية

غدا.. الرئيس السيسي يشهد أكبر انطلاقة لتوطين الصناعة في مصر

ادعولي.. نقل تيسير فهمي إلى المستشفى بعد وعكة صحية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الإنسان بالسرطان.. طريقة عمل الشامبو في المنزل

بعد تصدرها التريند.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ جورجينا

بفستان جريء| نادين نجيم تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في قطر| شاهد

فيديو

هؤلاء النجوم خارج الأهلي بأوامر كولر في يناير | فيديو جراف

قبل دقائق من مباراة القمة.. جمهور الأهلي والزمالك يرقصون على أغاني المهرجانات

بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد السنغال بنهائي كأس أفريقيا للكرة الشاطئية

أوكرانيا أنهت تصنيعها.. القنبلة القذرة تثير القلق الروسي.. تعليق صوتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ