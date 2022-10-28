اليوم العالمي للرسوم المتحركة.. ثروة مهدرة أنقذت اليابان من عثرتها| اعرف الحكاية

يحتفل العالم في الثامن والعشرون من أكتوبر بـ اليوم العالمي للرسوم المتحركة، والذي بدأ الاحتفال به عام 2002‬، حيث تعود فكرة الصور المتحركة إلى الإنجليزي بيتر مارك روجيت.

وأعلن روجيت نظريته "خاصية استمرارية الرؤية في العين" في عام 1824، والتي تنص على أن "العين تحتفظ بانطباع عن الصورة بعد زوالها لمدة 1 /10 ثانية".

الرسوم المتحركة في أوروبا

ويعد جهاز فيناكيستوسكوب هو أول جهاز يعرض الرسوم المتحركة في العام 1831 اخترع بواسطة البلجيكي جوسيف بلاتو والنمساوي سيمون فون ستامفر.

وتم تسجيل أول محاولة لفيلم رسوم متحركة، وهو الرسم المسحور عام 1900، وفي عام 1920 ابتكر أوتو ميسمر شخصية القط فيلكس كأول كارتون يتم توزيعه تجارياً، وفي ألمانيا أيضاً ظهرت محاولة لعمل رسوم متحركة بواسطة والتر رتمان ولكن الرقابة النازية أوقفت تطور هذا الفن بعد 1933.

والت ديزني

وقامت والت ديزني بإصدار أول فيلم لها سنة 1923، وهو العام الذي أنشأت فيه وكان عبارة عن رسوم متحركة صامتة وهو ما كان يعرف بمرحلة الإنتاج الصامت بوالت ديزني وكان اسم الفيلم "أليس في بلاد العجائب"،

وقامت ديزني بعد ذلك في العام 1928 بتقديم فيلم "ميكي ماوس" و "السيمفونيات المضحكة"، وفي سنة 1937 تم إنتاج بيضاء الثلج كأول فيلم كرتوني طويل، واستمر ذلك حتى ظهر الكمبيوتر وتم إخراج أول فيلم كارتون طويل مصنوع بأكمله بالكمبيوتر وهو حكاية لعبة عام 1995.

ولا تزال أفلام الرسوم المتحركة مستمرة في التطور حتى وقتنا الحالي من ناحية الافكار المقدمة أو الرسوم والقصص، فأفلام الكارتون تدخل في منافسات حتى الآن مع الأفلام السينمائية، وحقق إيرادات وأرباح تجارية كبيرة، وذلك إن دل على شئ فيدل على اهتمام الجمهور.

الأنيمي في اليابان

"بوكيمون" و "دراغون بول زد" وغيرهم من أعمال الأنيمي التي أظهرت اليابان بصورة مختلفة للعالم، فقد ظهرت صناعة "الأنيمي" في أوائل العام 1900، عندما بدأ فناني اليابان أمثال أوتن شيموكاوا في تجربة صناعة أفلام رسوم متحركة قصيرة. ولكن في ذلك الوقت، كان إنتاج الرسوم المتحركة مكلفاً، وكانت أعمال شركة "ديزني" على اليابان.

وأصدر الفنان أوسامو تيزوكا - في عام 1952، الذي نشأ على مشاهدة الرسوم المتحركة لشركة ديزني رسوم حول "Astro Boy"، وبعد انهيار الاقتصاد الياباني في التسعينيات من القرن الماضي، سعت اليابان لفرض نفسها كقوة عظمى في الأعمال العالمية.

وسجلت صناعة الأنيمي في العام 2017، رقما قياسيا جديداً في المبيعات بلغ 2.15 تريليون ين ياباني، أي ما يعادل 19.8 مليار دولار.

إنتاج الرسوم المتحركة عربيا

وكانت بداية إنتاج رسوم متحركة عربية في العام 1935، على يد أنطوان سليم، وفي عام 1961 قام علي مهيب بإنتاج مجموعة من الرسوم المتحركة من بينها "السندباد البحري".

ولا ننسى بكار أول شخصية كارتونية مصرية حقيقية، أبدعتها المخرجة الراحلة منى أبو النصر، والذي عرض لأول مرة على تلفزيون جمهورية مصر العربية، حيث تم إخراج عدة أجزاء من المسلسل.

وقام شريف جمال نجل المخرجة منى أبو النصر "2003" بإخراج الأجزاء الجديدة، وتوقف عرض المسلسل في العام 2007، إلى أن جرى استكماله في رمضان 2015 و2016 بجوده عاليه بشكل فيلم ثلاثي الأبعاد.

وتم إنتاج أول مسلسل رسوم متحركة وهو "يحيى وكنوز"، الذي يعرض قصة الحضارة المصرية القديمة باسلوب جذاب للاطفال وباحترافية شديدة، وحاز على إعجاب الملايين من المصريين منذ عرضه لأول مرة على الشاشات في 2021.

وقال مصطفى مهدي فايز، مخرج أفلام ومخرج فني، إنه يعمل بمجال الانيميشن منذ عام 2015 وهو من خريجين المعهد العالي للسينما قسم رسوم متحركة، ولديه باع طويل في هذا المجال، حيث أنتج العديد من مسلسلات الكارتون في مصر والوطن العربي.

ولفت مهدي - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تخصص في مسلسلات الكارتون نظرا لتميز المجال، لافتا: مصر كانت لها مشاركات في العديد من المسابقات الدولية في هذا المجال من ضمنها مسابقة كانت على مستوى الهند وكانت مصر مشاركة بها.

التكونولوجيا والرسوم المتحركة

وأشار إلى أن للأنيميشن أكثر من نوع من بينها (2D 3D وstop motion)، والذي يمكن عمله عن طريق الصلصال أو الخشب أو الورق أو أي شيء حول الطبيعة ويمكن استخدام الأشخاص الحقيقيين عن طريق تصوريهم بتقنية تعطي إيحاء أنهم عرائس يتم تحريكهم بطرق كثيرة، ويمكن دمج جميع الحركات إلى أن يتم الوصول بالآخر إلى شيء أشبه بأفلام شارلي شابلن.

وتابع- إنه فيما يخص تطور التكنولوجيا وتأثيرها على مجال الرسوم المتحركة، فأنها قامت بالتيسير بشكل كبير، حيث أن مجال الرسوم المتحركة كان في السابق يتم من خلال طريقتين، أولهم الرسم على أوراق تشبه البلاستيك (A4) والرسم يضع على كاميرا كبيرة للغاية كانت مخصصة للرسوم المتحركة في الأساس وكانت مقسمة، بحيث يتم وضع كل جزء من المشهد بطريقة متقطعة ثم تأخد اللقطة.

ولفت: الطريقة الثانية هي الرسم على ورق، ورسم كل حركة، ثم يتم تجميع كل الرسومات والحركات وتصويرها، متابعا: مرحلة التصوير كانت تأخذ وقتا طويلا وبالتالي بعد تطور التكنولوجيا؛ أصبح الأمر أيسر، لأن الرسم "يتم على الكمبيوتر مباشرة ويسمح أيضاً برؤية كل حركة".

ليست حكر على الأطفال

أما عن الفئة المستهدفة فقال مصطفى مهدي، إن الرسوم المتحركة متاحة لجميع الأعمار فهي ليست حكر على الأطفال فقط، وهناك أفلام رسوم متحركة ليست مناسبة للاطفال تماماً، حيث أن بها مشاهد عنف.

ولفت إلى وجود اعتقاد خاطئ من البعض، حيث يتعاملون مع أي عمل أنيميشن بأنه للاطفال فقط، مثل (inside out) فهو ظاهرياً يبدو أنه أنيميشن للأطفال ولكنه في الأساس مخصص للشباب، وبالتالي إذا شاهده الأطفال لن يستوعبون الرسالة المقدمة.

واختتم أن الطريقة التي تجذب الاطفال لكي تتابع الرسوم المتحركة، هو عرض ما يميل إليه الطفل مثل: القوة الخارقة وإلى ما شابه، لذلك يلجأ الطفل لمشاهدة الرسوم المتحركة العالمية.