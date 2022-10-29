آودي تفتتح صالة عرض جديدة بالشيخ زايد.. وسياراتها الكهربائية قريبا في مصر

أطلقت شركة «آودي» بمصر أول صالة عرض في الشيخ زايد بحضور قيادات Audi AG العالمية.

حضر حفل الافتتاح الذي وثقه موقع صدى البلد الإخباري، فريق آودي مصر والقيادات العالمية لشركة آودي السيد «أولف دريكسيمان» المدير الإقليمي للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط، السيد «سيباستيان فايفر» المدير الإقليمي لتطوير شبكة الموزعين في إفريقيا والشرق الأوسط، السيد «اتاناسيوس كاتسيجيانيس» المدير الإقليمي لخدمات ما بعد البيع، السيد «أندريه ميشيل» مدير مبيعات شمال أفريقيا، السيد «تيم هاج» المدير الإقليمي لتسويق المنتج في إفريقيا والشرق الأوسط.

سيارات آودي الكهربائية قريبًا في مصر

وفي تعليق على اتخاذ آودي خطوة جريئة بافتتاح صالة عرض جديدة في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها سوق السيارات المصري مؤخرًا، صرح «كريم نجار» الرئيس التنفيذي للمصرية وأوتوموتيف ووكيل آودي في مصر لموقع صدى البلد قائلًا: "كنت في ألمانيا ورأيت خطة آودي في التحول للكهرباء، خطة مذهلة ستنقلهم نقلة كبرى من حيث طرازات السيارات الجديدة، والتي سيشهدها السوق المصري قريبًا"، وأشاد بتعاونه مع شركة عربيات وأحمد الخف قائلًا: "ناس عندهم رؤية ونظرة للمستقبل".

كريم نجار

وخلال كلمته الافتتاحية، قال كريم نجار عن افتتاح صالة العرض بالتعاون مع عربيات: "الفكرة بدأت منذ أربع سنوات ليقع اختيارنا على شركة عربيات وأحمد أبوخف كشريك ممثل لشركة أودي في قصة نجاحنا في غرب القاهرة، لتواجه هذه الشراكة العديد من التحديات من قوانين وعقبات اقتصادية هذا العام، والتي كانت ستؤدي إلى تعطيل خططنا الطموحة.. ولكن كان الهدف الوحيد الذي أصر عليه أبوخف هو تحقيق هذا الإنجاز، واستكمال الشراكة مع المصرية التجارية وأتوموتيف لتمتد مستقبلًا ولسنين طويلة، ليتم الافتتاح بموعده المتفق عليه سابقًا".

Audi A4

وأضاف كريم نجار: "كلنا إيمان وثقة بـ آودي وما تستطيع أن تحقق وسنبذل أقصي ما في وسعنا للانطلاق بها للأفضل وإرضاء عملائنا وتطلعاتهم، وحتي مع الظروف الحالية فقد أطلقنا رسميا برنامج Audi Approved :plus وبرنامج Audi Lean Service كبرامج جديدة لتقديم خدمات وحلول مختلفة، والتي تُعد كبداية للعديد من الخدمات التي سنوفرها لعملائنا خلال الفترة القادمة. كما سيتم افتتاح مركز خدمات على أعلى مستويات التقنية والمهنية المعتمدة، وسيكون قريبًا من صالة عرض Audi Giza Zayed ليضمن ويوفر خدمات ما بعد البيع لعملائنا".

محررة صدى البلد عزة عاطف مع آودي Q8

افتتاح صالات عرض ومراكز خدمة جديدة

وتابع: " استكمالًا لخططنا سنفتتح قريبًا صالة عرض كبيرة متكاملة 3S خاصة بـ أودي بمنطقة أبورواش بمساحة 6 آلاف متر، سيتوفر بها مركز خدمة مكون من 24 باكية لتقديم جميع أعمال الصيانات. فرؤيتنا أن أودي ستكون سيارة المستقبل بالنسبة لقطاع السيارات الفاخرة بمصربما لديها من مجموعة كبيرة من الطرازات تتناسب مع جميع الاحتياجات والأعمار، وأيضًا المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية كما صرحت سابقًا. واستنادا لإستراتيجية أودي ٢٠٣٠ فأني أؤكد لكم أن لديها العديد من الطرازات ليست مميزة فقط ولكنها غير متوفرة في أي علامة أخرى، سواء كانت ألمانية أو غير ألمانية. المستقبل لشركة أودي ومع شركاء نجاحنا ومعكم".

على صعيد آخر، أعرب «أحمد أبوخف» بكلمته عن فخره بتحقيق هذا الإنجاز لافتتاح صالة عرض آودي الجديدة المعتمدة لشركة عربيات الخاصة في غرب القاهرة بعد توجيه شحره لوكيل وفريق آودي مصر وAudi AG، قال: "اخترنا هذا المكانَ تحديدًا بعد دراساتٍ مستفيضةٍ وساعاتٍ لانهائيةٍ مِن البحثِ الطَّويلِ للتأكّدِ مِن ملائمةِ هذا الموقعِ لاستراتيجيتنا التسويقيَّة لتتمكن صالةُ عَرض Audi Giza Zayed الجديدةُ من تلبيةِ احتياجاتِ عملائِنا مِن سكانِ غرب القاهرة".

وأضاف: "نحن نستهدف أن نكون أقرب لعملائنا ليس فقط كصالة عرض لبيع السيارات و إنما أيضا كمركز خدمات ما بعد البيع، فقريبا سيتم افتتاح مركز خدمات Audi Giza Zayed علي بعد حوالي 5كم تقريبا من آودي جيزة زايد وبنفس الموقع المتميز علي محور 26 يوليو الرئيسي لنستكمل المنظومة لإرضاء وراحة عملاء آودي في مصر.. إننا نسابق الزمن ونتحدى أنفسنا لاستكمال هذه المرحلة من المشروع في أسرع وقت ممكن".

آودي تحقق مبيعات ضخمة في مصر

وصرح أولف دريكسيمان – المدير الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في شركة Audi AG، عن تشرفه بتواجده بافتتاح صالة العرض الجديدة لشركة أودي مع كل من كريم نجار، و أحمد أبوخف "لقد تمكنا مع أودي مصر بين عام ٢٠١٧ و٢٠٢١ من مضاعفة مبيعات أودي السنوية بأكثر من ثلاثة أضعاف، ونعتقد أن هناك المزيد في المستقبل. وطموحاتنا المستقبلية تتطلب شبكة موزعين قوية، وصالة عرض أودي جيزة زايد هي دليل واضح على أن شركاءنا بمصر على استعداد للاستثمار رغما عن التحديات الواقعة هذه الأيام".

مؤكدا علي أن أودي ستواصل التعاون المثمر مع شركائها من أجل الاستفادة من الإمكانات الكاملة لأودي هنا في مصر" فنحن على دراية أن علينا الصبر والانتظار ولكن مع الوقت سننجح بوجود شبكة موزعين قوية وبما لدينا من خطط إنتاج مستقبلية تتضمن، على سبيل المثال لا الحصر، طرازات أودي الكهربائية الأكثر من رائعة كطراز Q8 e-tron لعام 2023، وطراز Q6 e-tron لعام 2024، ومع استراتيجياتنا الواضحة سننجح.