عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الإعلان عن البرنامج الصيفي للعلماء الشباب YSSP لعام 2023.. تفاصيل التقديم

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم  عن البرنامج الصيفى للعلماء الشباب YSSP لعام 2023، يستضيف المعهد سنويًا ما يصل إلى 50 طالب من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم خلال  برنامجها الصيفي للعلماء الشباب YSSP‏.


واوضحت انها تتيح المنح لطلاب الدكتوراه الفرصة بالقيام بمشروع صيفي حول موضوع يتعلق بجدول أعمال الأبحاث الخاص بالIIASA، وعلى سياق ما تم خلال العام الماضى سيقوم المعهد بتنظيم ندوات تعريفية  للبرنامج من خلال تقنية ZOOM خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022 ( عن بعد)، فإن آخر موعد لإستيفاء إستمارة المشاركة 12 يناير  2023.


لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/yssp-2/

txt

هيئة الابتكار: تمويل 24 مشروعا بحثيا لمجابهة التغيرات المناخية بـ 40 مليون جنيه

txt

بروتوكول جديد.. مصر تبدأ مواجهة تأثير التغيرات المناخية على سواحل مطروح

وكانت قد استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في مقر الوزارة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، و عمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركه مدير شركه "انيمشن بلس" للرسوم المتحركة.

وناقش الإجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنمية ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين. وتم الاتفاق أيضًا علي التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصري.

 واشتمل الاجتماع بحث سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنيتها مما ينتج عن ذلك وضع خطه إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم طلاب الدكتوراه الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والزمالك 2-0 الآن فى السوبر المصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

من الهوا .. تعليق مثير لـ نجم الزمالك السابق على فوز الأهلي بالسوبر

كريم فؤاد يسجل هدف الأهلي الثاني في شباك الزمالك بـ السوبر المصري

ترشيحاتنا

4 ربيع الآخر 1444هـ .. 14 دعوة و3 أعمال لا تغفلها في يوم هجري مميز

اشتراك بفلوس.. هكذا سيكون شكل تويتر بعد استحواذ إيلون ماسك عليه

جيفري دامر.. تفاصيل عن حياة أشهر سفاح رجال في العالم.. كيف قتل؟

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فوائد الصلاة على النبي الكريم .. 5 أمور تتحقق مع الفجر

مجلس النواب يناقش الثلاثاء المقبل عقوبات جديدة علي جرائم الابتزاز الإلكتروني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 صور صادمة تكشف الفرق بين الفوتوشوب وحقيقة هيفاء وهبي

برج الأسد.. حظك اليوم السبت 29 أكتوبر.. استخدم وقتك بحكمة

صافي ناز كاظم تهاجم بهاء طاهر.. ومثقفون: رأيك مظهرش غير لما مات

3 أعشاب تساعد على تنظيم ضربات القلب|تعرف عليها

فيديو

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

بعد قصة حب.. كواليس عقد قران شيري عادل وطارق صبرى فى حفل بسيط

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ