الإعلان عن البرنامج الصيفي للعلماء الشباب YSSP لعام 2023.. تفاصيل التقديم

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم عن البرنامج الصيفى للعلماء الشباب YSSP لعام 2023، يستضيف المعهد سنويًا ما يصل إلى 50 طالب من طلاب الدكتوراه من جميع أنحاء العالم خلال برنامجها الصيفي للعلماء الشباب YSSP‏.



واوضحت انها تتيح المنح لطلاب الدكتوراه الفرصة بالقيام بمشروع صيفي حول موضوع يتعلق بجدول أعمال الأبحاث الخاص بالIIASA، وعلى سياق ما تم خلال العام الماضى سيقوم المعهد بتنظيم ندوات تعريفية للبرنامج من خلال تقنية ZOOM خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر 2022 ( عن بعد)، فإن آخر موعد لإستيفاء إستمارة المشاركة 12 يناير 2023.



لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/yssp-2/

وكانت قد استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة في مقر الوزارة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لمناقشة آليات التعاون بين الأكاديمية ووزارة الثقافة، وذلك بحضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتورة زينب زمزم، أحد رواد صناعة المحتوى للطفل، و عمرو عادل، منتج ومخرج رسوم متحركه مدير شركه "انيمشن بلس" للرسوم المتحركة.

وناقش الإجتماع طرق التعاون في تطوير صناعة الرسوم المتحركة وتكاتف الجهود فى إنتاج محتوى هادف ومدروس لتنمية ثقافة الطفل المصري من منطلق إيمان أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بدورها الوطني نحو تجهيز وإعداد الطلاب المصريين. وتم الاتفاق أيضًا علي التعاون في تصميم وتطوير شخصية كرتونية تُعبر وتعكس الثقافة والخصوصية للمجتمع المصرى لتكون أيقونة مصرية خالصة تربط الأجيال الجديدة بالتراث المصري.

واشتمل الاجتماع بحث سبل التعاون في إنشاء تحالف بين شركة الأكاديمية للتسويق وصناعة الرسوم المتحركة باختلاف تقنيتها مما ينتج عن ذلك وضع خطه إنتاج وتطوير للصناعة يتم تنفيذها بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالدولة.