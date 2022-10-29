خطوات استخدام منصة أنا المعلم وتفعيل كوبونات المدرسين .. صور

منصة انا المعلم ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من المعلمين بشأن طريقة استخدامها للاستفادة من الخصومات والتخفيضات المتاحة للمدرسين من خلالها وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة .
ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات استخدام منصة انا المعلم مؤكدة انها تتمثل في :
- يتاح تسجيل الدخول على منصة انا المعلم من خلال البريد الالكتروني الموحد الخاص بالمعلم
- اختر العرض المتاح لك ولأسرتك.
- بمجرد اختيار العرض ستظهر كلمة احصل على العرض ويتم تفعيل العرض.
- توجه للفرع التجاري الخاص بكود الخصم وقم بإظهار كود الخصم للكاشير حتى يتم تأكيد عملية الشراء بالتخفيض.
- ستتلقى رسالة نصية على تليفونك المحمول تؤكد نجاح عملية الشراء.
جدير بالذكر أن منصة انا المعلم تقدم خصومات على عدد كبير من المنتجات والخدمات لمعلمي جمهورية مصر العربية ، بالاضافة إلى أنه سوف يتاح للمعلمين المتميزين كوبونات شراء مجانية تقديرا لاعمالهم المميزة وذلك كمبادرة رد الجميل للمعلم المصري .
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل كوبونات الشراء التي سوف تتاح لمعلمي مصر ضمن مبادرة أنا المعلم بدءا من الشهر القادم .
تتمثل تفاصيل استفادة المعلمين من كوبونات الشراء المتاحة لهم ضمن مبادرة أنا المعلم في الآتى :
- يحصل المعلمون على كوبونات بناءا مؤشرات الاداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة ، واسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الادا للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.
- يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب اداءهم مع مؤشرات الاداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام التليفونات بإستخدام منصة انا المعلم.
- يرسل للمعلم رسالة على رقم هاتفه المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ، ويمكن ايضا للمعلم التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذذين جاري تميزهم.
- يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض ويتفيد من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.
أهداف مشروع أنا المعلم
- تأكيد اهمية دور المعلمين في المجتمع.
- بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.
- تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع.
- تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.