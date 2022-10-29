عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات استخدام منصة أنا المعلم وتفعيل كوبونات المدرسين .. صور

منصة انا المعلم
منصة انا المعلم

منصة انا المعلم ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من المعلمين بشأن طريقة استخدامها للاستفادة من الخصومات والتخفيضات المتاحة للمدرسين من خلالها وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة .

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات استخدام منصة انا المعلم مؤكدة انها تتمثل في :

  • يتاح تسجيل الدخول على منصة انا المعلم من خلال البريد الالكتروني الموحد الخاص بالمعلم
  • اختر العرض المتاح لك ولأسرتك.
  • بمجرد اختيار العرض ستظهر كلمة احصل على العرض ويتم تفعيل العرض.
  • توجه للفرع التجاري الخاص بكود الخصم وقم بإظهار كود الخصم للكاشير حتى يتم تأكيد عملية الشراء بالتخفيض.
  • ستتلقى رسالة نصية على تليفونك المحمول تؤكد نجاح عملية الشراء.

جدير بالذكر أن منصة انا المعلم تقدم خصومات على عدد كبير من المنتجات والخدمات لمعلمي جمهورية مصر العربية ، بالاضافة إلى أنه سوف يتاح للمعلمين المتميزين كوبونات شراء مجانية تقديرا لاعمالهم المميزة وذلك كمبادرة رد الجميل للمعلم المصري .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل كوبونات الشراء التي سوف تتاح لمعلمي مصر ضمن مبادرة أنا المعلم بدءا من الشهر القادم .

تتمثل تفاصيل استفادة المعلمين من كوبونات الشراء المتاحة لهم ضمن مبادرة أنا المعلم في الآتى :

  • يحصل المعلمون على كوبونات بناءا مؤشرات الاداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة ، واسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الادا للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.
  • يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب اداءهم مع مؤشرات الاداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام التليفونات بإستخدام منصة انا المعلم.
  • يرسل للمعلم رسالة على رقم هاتفه المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ، ويمكن ايضا للمعلم التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذذين جاري تميزهم.
  • يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض ويتفيد من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.

أهداف مشروع أنا المعلم 

  • تأكيد اهمية دور المعلمين في المجتمع.
  • بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.
  • تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع.
  • تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
منصة انا المعلم
انا المعلم المعلم منصة انا المعلم المعلمين Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من خالد الغندور بعد تتويج الأهلي بـالسوبر المصري

البيض يتراجع لأول مرة منذ شهور .. وهذا سعر الكرتونة اليوم

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد تتويج الأهلي بالسوبر | تصرّف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ لـ شيكابالا

يوم حزين على الذهب.. تراجع قوي عالميًا وهذا سعره في مصر اليوم

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

كأس السوبر المصري.. تعرف على سبب غياب شيكابالا عن الممر الشرفي

محمد شبانة: "يا نهار أحمر لو كان الأهلي رجع.. خدلك 7 سنين"

ترشيحاتنا

السيسي يجتمع برابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة الشيخ فيصل آل قاسم الثاني

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري

معنى الهمز واللمز المنهي عنه في القرآن.. فاعله ملعون

ارتفاع أسعار الأعلاف يهدد تونس بـ أزمة حليب.. ماذا يحدث؟

10 جنيهات للبطاطس.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 29 أكتوبر 2022

أمل مصر لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية.. ماذا يحتاج القطاع الصناعي للنهوض؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة من شخصين تضع رئيسة وزراء إيطاليا في موقف محرج.. شاهد

جمبسوت ملفت.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

رسالة بخط اليد من الملكة إليزابيث إلى حفيدها تثير الضجة

احتفلت بأول سنة طلعت لبنتها.. بلوجر شهيرة تثير غضب رواد السوشيال الميديا

فيديو

علاء مرسي: لا أخجل أن تشاهد أسرتي الليلة واللي فيها رغم جرأة موضوعه

بعد قرار نقيب الموسيقيين.. مروان بابلو يرمي المايك ويغادر المسرح في أحدث حفلاته

احتضنت هيفاء وهبي وغنت لـ شيرين.. مشاهد من حفل إليسا بالسعودية

وفاء سالم: عملية تجميل خظأ شوهتني والصديد كاد يصل للمخ والشبكية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

عبد المعطى أحمد

استثمار الوقت

نهى زكريا

الاستثمار في القمامة

علي الرز

الكاظمي.. رغم كوابيس الدولة العميقة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "31"

اﻟﻤﺰﻳﺪ