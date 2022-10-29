خطوات استخدام منصة أنا المعلم وتفعيل كوبونات المدرسين .. صور

منصة انا المعلم ، تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات من المعلمين بشأن طريقة استخدامها للاستفادة من الخصومات والتخفيضات المتاحة للمدرسين من خلالها وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم الأخيرة .

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم خطوات استخدام منصة انا المعلم مؤكدة انها تتمثل في :

يتاح تسجيل الدخول على منصة انا المعلم من خلال البريد الالكتروني الموحد الخاص بالمعلم

اختر العرض المتاح لك ولأسرتك.

بمجرد اختيار العرض ستظهر كلمة احصل على العرض ويتم تفعيل العرض.

توجه للفرع التجاري الخاص بكود الخصم وقم بإظهار كود الخصم للكاشير حتى يتم تأكيد عملية الشراء بالتخفيض.

ستتلقى رسالة نصية على تليفونك المحمول تؤكد نجاح عملية الشراء.

جدير بالذكر أن منصة انا المعلم تقدم خصومات على عدد كبير من المنتجات والخدمات لمعلمي جمهورية مصر العربية ، بالاضافة إلى أنه سوف يتاح للمعلمين المتميزين كوبونات شراء مجانية تقديرا لاعمالهم المميزة وذلك كمبادرة رد الجميل للمعلم المصري .

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تفاصيل كوبونات الشراء التي سوف تتاح لمعلمي مصر ضمن مبادرة أنا المعلم بدءا من الشهر القادم .

تتمثل تفاصيل استفادة المعلمين من كوبونات الشراء المتاحة لهم ضمن مبادرة أنا المعلم في الآتى :

يحصل المعلمون على كوبونات بناءا مؤشرات الاداء التربوي المرتبطة بخطة تطوير التعليم والتي سيتم تعميمها على جميع المعلمين متضمنة عناصر متعددة كالتنمية المهنية المستدامة ، واسهامات المعلم في برامج التطوير ومستويات الادا للطلاب وتحقيق مستهدفات الجودة.

يتم معرفة المعلمين الذين يتناسب اداءهم مع مؤشرات الاداء التربوية التي تم تحديدها ثم يتم تحديد ارقام التليفونات بإستخدام منصة انا المعلم.

يرسل للمعلم رسالة على رقم هاتفه المسجل بكود القسيمة المالية وكل المعلومات المطلوب معرفتها ، ويمكن ايضا للمعلم التعرف على جميع المعلومات من خلال المنصة الخاصة بالمعلمين الذذين جاري تميزهم.

يتوجه المعلم للفرع ليحصل على العرض ويتفيد من القسيمة المالية بإظهار الكود المفعل.

أهداف مشروع أنا المعلم

تأكيد اهمية دور المعلمين في المجتمع.

بناء الثقة في توجه الدولة نحو الاهتمام بالمعلمين.

تحقيق تمييز خاص للمعلمين لترسيخ قيمة المعلم في المجتمع.

تأكيد دعم الوزارة للمعلمين المتميزين.

منصة انا المعلم

منصة انا المعلم

منصة انا المعلم

منصة انا المعلم

منصة انا المعلم