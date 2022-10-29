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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب: أعيش حالة نشاط فني.. وسأتفرغ لـ بديعة مصابني | فيديو

سمية الخشاب
سمية الخشاب

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها تعيش حالياً من النشاط الفني ، سواء فى مجال المسرح أو السينما أو التليفزيون . 

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : أقوم حالياً بتصوير مسلسل أرواح خفية ، بالإضافة الى فيلم التاروت . 

واستكملت سمية الخشاب : أقوم حالياً بإجراء بروفات على دوري ضمن مسرحية بديعة مصابني ، وهي شخصية لها تاريخ ، وكرست حياتها للفن 

وتضيف سمية الخشاب : المسرح يحتاج الى مجهود كبير ، وحين سأبدأ عرض المسرحية سوف أكون انتهيت من التصوير وسأتفرغ لها .

أكدت الفنانة سمية الخشاب انها سعيدة بالمشاركة فى بطولة مسرحية “ كازينو بديعة ” ، والتى تجسد من خلالها شخصية بديعة مصابني . 

وتابعت سمية الخشاب فى تصريحات مصورة لـ موقع صدي البلد : وجود أسم الكاتب الكبير أحمد الابياري شجعني على الموافقة على المسرحية ، ويتم حالياً عمل بروفات على اعلي مستوي لتقديم العرض بالشكل اللائق .

وتستكمل سمية الخشاب : متحمسة للعمل خاصة وانني اتعاون فيه مع كبار الفنانين فى مختلف المجالات سواء فى مجال التلحين مع هيثم الخميسي ، أو الاستعراض مع عاطف عوض . 

وأضافت سمية الخشاب : شخصية بديعة مصابني تحتاج الى مذاكرة كبيرة للإلمام بالشخصية ، فقد كانت من أهم الفنانين المتميزين ، وقد شاهدت لها العديد من الفيديوهات ، فقد كانت تملك وعي وذكاء ، بالإضافة الى حبها الشديد لمصر .

وكانت قد بدأت الفنانة سمية الخشاب تصوير احدث اعمالها التلفزيونية بعنوان «أرواح خفية» وهو مسلسل ميني دراما مكون من عشر حلقات متصلة.


المسلسل بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود، محمد طارق، مدير تصوير رامي عادل، انتاج محروس المصري، تأليف سوسن عامر، ومن اخراج ابرام نشأت.

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