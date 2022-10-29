مشروعات النواب: الرخصة الذهبية تزيد حجم الاستثمارات وتدعم الصادارات المصرية

أشادت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر لمدة 3 شهور، والتي تأتي ضمن سلسلة من الحوافز والتسهيلات التي وجهت بها القيادة السياسية على مدار الفترة الماضية لدعم القطاع النصاعي وإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.

وقالت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الرخصة الذهبية خطوة إيجابية على طريق دعم الصناعة المصرية، وزيادة جذب المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلي، وبالتالي تحقيق فائض محلي، إلى جانب تصدير الفائض ما يؤدي إلى جلب العملة الصعبة وخفض العجز في الميزان التجاري وتحقيق المستهدف الذي تعمل الدولة المصرية على تحقيقه وهو الوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويا.

وأكدت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، أن الاجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي سواء خلال المؤتمر الاقتصادي أو قرار الرخصة الذهبية، سيعد نقلة كبيرة للقطاع، وهو ما سيحقق عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري، خاصة في ظل حالة الركود العالمي الذي تعانيه جميع الدول.

وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، وهي رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجي والاستثمارى، كما أنها لا تحتاج لموافقات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية.