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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تتزعم عصابة لتزوير الأوراق الخاصة بالمدارس في الغربية

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، سيدة "لها معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الغربية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للإدارات التعليمية المختلفة لتمكين بعض الأشخاص من نقل أنجالهم إلى بعض المــدارس كما أضافت التحريات بقيام الأول بإصطناع وتزوير تلك المحررات بينما تقوم الثانية بإستقطاب عملائهما من راغبى شراء تلك المحررات المزورة مقابل مبالغ مالية يتقاسماها فيما بينهما.

 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما.. وبحوزتهما (عدد 4 بصمات شعار الجمهورية المقلد المنسوب لمحافظات وإدارات تعليمية مختلفة– عدد من شهادات إتمام الدراسة وبيانات نجاح بمختلف مراحل التعليم - عدد 7 شهادات إثبات قيد طالب بمدارس مختلفة "بعضها خالية البيانات" - عدد من طلبات التحويل والإلتحاق بالمدارس والمعاهد المختلفة وطلبات الحصول على بيان دراجات بأسماء طلاب مختلفة- عدد 31 إقرار ولى أمر طالب خالى البيانات – عدد 41 إفادة خالية البيانات– مجموعة  كبيرة من شهادات الميلاد وصور  بطاقات الرقم القومى وصور شخصية لأشخاص مختلفة – طبنجة صوت- هاتف محمول "  بفحصه تبين أنه محمل بأدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامى").. وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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