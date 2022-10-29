رخصة 3 أشهر .. الرئيس السيسي يدعم المستثمرين بهدايا ذهبية

حضرالرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إطلاق الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في مركز المنارة للمؤتمرات، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد وألقى كلمة على الحضور مشجعا المستثمرين ومقدما لهم رخص ذهبية لتشجيعهم على إنجاز المشروعات .

هدايا الرئيس السيسي للمستثميرين

القى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر عبر فيها عن دعم الدولة الكامل لكافة المستثمرين ، مشددا على حرص الحكومة على اتخاذ ما يلزم لسرعة إنجاز المشروعات، وقرر الرئيس خلال المؤتمر منح الرخصة الذهبية لكافة المستثمرين المتقدمين بمشروعات للدولة على أن يتم مد تلك الفترة حال نجاح التجربة ، كما وجه السيسي الشكر لاتحاد الصناعات على قرار زيادة رواتب القطاع الخاص.

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