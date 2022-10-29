بدء امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بالمدارس غدا .. اعرف تفاصيلها وجداولها

امتحانات شهر أكتوبر تنطلق غدا في جميع مدارس الجمهورية لطلاب صفوف النقل الدراسين في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

وتعد امتحانات شهر اكتوبر المقرر انطلاقها غدا لطلاب صفوف النقل هي أول امتحانات شهرية يخوضها الطلاب في العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

معلومات هامة عن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل

امتحانات شهر أكتوبر لطلاب صفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

اسئلة امتحانات شهر أكتوبر تقتصر على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال شهر أكتوبر الذي يعد أول شهر في الدراسة.

يخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر أكتوبر فترة دراسية واحدة.

تعقد امتحانات شهر أكتوبر في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

يوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة.

يتم عقد امتحانات شهر أكتوبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

معلومات هامة عن امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون ورقية وليست إلكترونية

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي لن تكون مركزية بجدول موحد على مستوى الجمهورية

امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثاني الثانوي ستكون على مستوى الإدارة التعليمية

التعليم تنفي دمج مقررات اكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد

ونفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" كالعام الماضي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات اكتوبر و نوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" .

وأضافت الوزارة : سيتم عقد امتحانات شهر اكتوبر لطلاب المنهج الجديد"الصفين الرابع والخامس الابتدائي" في المنهج المقرر الذي تم شرحه في شهر اكتوبر فقط دون ضم مقرر شهر نوفمبر فيه.

آلية تطبيق درجات أعمال السنة

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلاً بشأن آلية تطبيق درجات أعمال السنة للطلاب في العام الدراسي الجديد 2022 /2023.

ونص قرار وزير التربية والتعليم الذي حسم آلية توزيع درجات أعمال السنة للطلاب في العام الدراسي الجديد في:

تطبق درجات أعمال السنة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي

تقسم درجات أعمال السنة كالتالي :

- 5 % من الدرجات على للسلوك

- 5 % من الدرجات على المواظبة

- 10 % من الدرجات على اختبار يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من اختبارات الأشهر.

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر

جدول امتحانات شهر اكتوبر