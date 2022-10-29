لبحث عدد من الملفات ..مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين،منذ قليل لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة .
ويناقش المجلس استعدادات المحافظات لموسم الشتاء والأمطار وتجهيزات كل محافظة بالمعدات لمواجهة السيول و الأمطار.
كما يناقش آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر واتباع الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره .
ويبحث المجلس استعدادات توفير السلع الاساسية للمواطنين باسعار مخفضة في جميع المحافظات و استمرار المراقبة على الاسواق لعدم التلاعب بالأسعار .
كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات .
ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.