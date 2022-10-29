بالأبيض| ياسمين صبري تستعرض جمالها بإطلالة كلاسيكية

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت ياسمين صبري، بإطلالة كلاسيكية جذابة، حيث ارتدت ملابس باللون الأبيض، عبارة عن جيب قصير وجاكت أبيض وقميص باللون الكريمي، واعتمدت ماكياج زاد من جمال إطلالتها، كما تألقت بمجموعة من الاكسسوارات الفاخرة.



على جانب آخر، تستكمل ياسمين صبري تحضيرات فيلمها الجديد "شغل عصابات" خلال الفترة المقبلة، حيث تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ووقع الاختيار على السيناريست أيمن وتار لكتابة سيناريو وحوار الفيلم الذى تدور أحداثه في إطار لايت، فيما يجرى اختيار مخرج للعمل تمهيدًا لترشيح الفنانين المشاركين فى البطولة.



ياسمين صبري غابت هذا العام عن دراما رمضان 2022، وكان أحدث أعمالها مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أحمد مجدى، آيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي ، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوي.

