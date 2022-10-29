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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خيري رمضان : توصيات المؤتمر الاقتصادي فرصة مهمة للنهوض بالصناعة |فيديو

خيري رمضان
خيري رمضان

أشاد الإعلامي خيري رمضان، بالقرارات الحاسمة والمهمة التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الاقتصادي قائلًا: توصيات المؤتمر الاقتصادي وقراراته كانت مهمة في إعادة تنشيط الاقتصاد المصري، والأزمة الاقتصادية يمكن أن تمثل فرصة للنهوض بالصناعة وزيادة الإنتاج لمجابهة الأزمة.

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وأضاف خيرى رمضان، فى تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع على قناة القاهرة والناس، أنه أصبح هناك تناغم بين مؤسسات الدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي مع المؤسسات الدولية ورجال الأعمال العرب، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت حاضرة بقوة لفاعليات المؤتمر، ووزيري التخطيط والنقل حرصا على التواجد طوال جلسات المؤتمر.  

وتابع: "لدينا أزمة وباستطاعتنا تخطيها واستغلالها في زيادة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، وفي بعض السلع مضطرين نستوردها زي القمح، ولكن عيب أوي نطلع دولارات عشان نستورد مكسرات وفوانيس رمضان".

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