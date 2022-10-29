"أغنية الغراب" يمثل السعودية في ترشيحات الأوسكار 2023

اختارت هيئة الأفلام السعودية الفيلم الروائي "أغنية الغراب" أو " Raven Song" لتمثيل المملكة رسميا في مسابقة الأوسكار المقبلة لعام 2023 عن فئة أفضل فيلم دولي "ناطق بلغة أجنبية".

اختارت اللجنة السعودية الخاصة بالأوسكار، فيلم "أغنية الغراب"، التي يترأسها الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام عبدالله آل عياف، وبعضوية كل من المخرجة هيفاء المنصور، ورئيس جمعية السينما السعودية المخرجة هناء العمير، والمخرجة والممثلة عهد كامل، والمخرجة شهد أمين، والرئيس التنفيذي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمنتج محمد التركي، ومدير مهرجان أفلام السعودية السينمائي والشاعر أحمد الملا.

وقال محمد السلمان، مخرج فيلم "أغنية الغراب" بعد ترشيحه للأوسكار: "أنا سعيد وفخور جدًّا باختيار فيلمي الطويل الأول ليمثل وطني المملكة العربية السعودية".

واستطرد مخرج أغنية الغراب وهو عمل كوميدي قائلا" الفيلم إحدى ثمار جهود متراكمة من جميع العاملين في قطاع الأفلام بالسعودية، الذي يشهد طفرة ونموا متسارعين، ويبشر بمستقبل مشرق".

تم تصوير فيلم Raven Song في الرياض، وتدور أحداثه حول شابا يدعى نصار تربطه علاقة صارمة مع والده، وأثناء عمله في إحدى الفنادق وقع في حب فتاة جميلة وغامضة.

وقدم محمد السلمان قبل فيلمه الروائي الأول "أغنية العراب" عدد من الأفلام القصيرة يعرض منها 2 عبر منصة نتفليكس.

وبدأت المملكة العربية السعودية في ترشيح أفلامها للأوسكار لأول مرة عام 2013، ولكنها لم تحصل على أي اختيار ضمن القائمة القصيرة حتى الآن.