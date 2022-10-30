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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق عين شمس تنظم المؤتمر الدولي  حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس مؤتمرا دوليا حول الجوانب القانونية والاقتصادية للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠ يومي ٥-٦ نوفمبر برحاب كلية الحقوق. ويأتي تنظيم هذا الحدث العلمي بشراكة علمية مع جامعة كامبريدجof Cambridge  University   ومركز قانون التنمية المستدامة الدولي Centre for International Sustainable Development Law وذلك بالتوافق مع انعقاد مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ  COP27 بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 وحتى 18 نوفمبر. 
وسيتناول مؤتمر كلية الحقوق بجامعة عين شمس حماية البيئة والجهود المبذولة للحد من تغير المناخ في ظل أوقات الأزمات خاصة في أوقات النزاعات المسلحة في جلسة ستنظم بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC).

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كما سيركز المؤتمر على وسائل تسوية النزاعات الناشئة في سياق التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المتعلقة بقضايا البيئة وتغير المناخ في جلسة ستنظم بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL).
للاطلاع على برنامج المؤتمر ومستجداته والضيوف والمتحدثون، يمكن الدخول على موقع المؤتمر   cflasu.conference.ekb  
للتسجيل لحضور مؤتمر كلية الحقوق بجامعة عين شمس: 
https://cflasu.conferences.ekb.eg/performa?_action=reg&lang=ar 

 

ورغبة فى حفظ وثائق الكلية ومحفوظاتها، وتسهيل عملية البحث عنها والعثور عليها، الأمر الذى يوفر الوقت والجهد، ويقلل من عملية تكرار القرارات وتضاريها، أصدر الأستاذ الدكتور محمد صافى، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس ، قرارا بإنشاء وحدة مستقلة للوثائق والمحفوظات تختص بالعمل على تجميع القرارات الصادرة عن مختلف المجالس والقيادات الجامعية منذ إنشاء الكلية عام 1950م، والعمل على تبويبها، وإنشاء نظام الكترونى يسهل الاحتفاظ بها، والبحث عنها.

وتختص الوحدة بصفة أساسية بحفظ الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة مع الجهات الداخلية والدولية، ولوائح الكلية وبرامجها والتعديلات التى أدخلت عليها، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات التى تهم الكلية، وقرارات مجلس الجامعة التى تهم الكلية، وقرارات مجلس الكلية، وحفظ أعداد النشرة الإخبارية للكلية، وحفظ أعمال مؤتمرات الكلية، وتوثيق وحفظ مناسبات وفاعليات الكلية، وحفظ صور تذكارية وبيانات أساسية عن عمداء الكلية ووكلائها ورؤساء الأقسام ومدراء المراكز وأعضاء هيئة التدريس، وحفظ صور تذكارية وبيانات عن أساتذة وخريجى الكلية الذين تولوا مناصب قيادية، وحفظ صور تذكارية وبيانات عن أساتذة الكلية الذين حصلوا على جوائز، والاحتفاظ ببيانات ومعلومات عن عدد طلاب الكلية سنويا فى الشعب الثلاث.
 

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