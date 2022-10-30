عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: أمريكا تمارس الابتزاز النووي.. وتعجل باندلاع المواجهة

صدى البلد

شنت الصين هجوما على الولايات المتحدة، وقالت الصين إن أي محاولات "للابتزاز النووي" من جانب الولايات المتحدة ستبوء بالفشل، متهمة واشنطن بتشجيع المواجهة بعد أن أصدرت أحدث مراجعة للوضع النووي.

وردا على سؤال حول الوثيقة التي نشرت مؤخرا، والتي تحدد سياسات الأسلحة النووية الأمريكية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ون بين إن تقرير السياسة الخارجية الصيني "يصفع بشدة الحرب الباردة وعقلية المحصلة الصفرية" و"يستخدم الأسلحة النووية كأدوات لتعزيز الأجندة الجيوسياسية [الأمريكية]".

وقال وانج للصحفيين يوم الجمعة "أحتاج إلى التأكيد على أنه في هذا الاستعراض النووي الجديد، أدلت الولايات المتحدة بتصريحات واتهامات غير مسؤولة بالإضافة إلى تكهنات لا أساس لها من الصحة بشأن التحديث الطبيعي للصين لقواتها النووية"، مضيفا أن الولايات المتحدة "صممت" على وجه التحديد "استراتيجية ردع نووي" ضد بكين.

وأضاف:"تشعر الصين بقلق بالغ إزاء هذه الخطوة وتعارضها بشدة. واسمحوا لي أن أوضح أن لدينا القدرة والثقة لحماية مصالحنا الأمنية الوطنية. إن الابتزاز النووي الذي تمارسه الولايات المتحدة لن ينجح مع الصين".

فورين بوليسي: تجربة روسيا في أوكرانيا ربما تدفع الصين لإعادة تقييم الوضع بتايوان

لطمة لـ إسرائيل.. الصين تعلن دعم إقامة دولة فلسطينية ووقف الاستيطان

وتكسر الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، التي نشرت نسخة رفعت عنها السرية يوم الخميس، الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته الانتخابية، تاركة الباب مفتوحا أمام الرد النووي على هجوم غير نووي. وفي حين أصر بايدن على أن 'الغرض الوحيد' من الترسانة النووية الأمريكية هو ردع أو الانتقام من الاستخدام الأول للقنبلة، بينما قال البيت الأبيض إن مثل هذا النهج "سيؤدي إلى مستوى غير مقبول من المخاطر، في ضوء مجموعة القدرات غير النووية التي يتم تطويرها ونشرها من قبل المنافسين".

وتابع وانج قائلا إن السياسة الأمريكية المحدثة:"تخفض عتبة استخدام الأسلحة النووية' وفي الوقت نفسه. تضخيم ما يسمى بالتهديد النووي من بعض البلدان".

تمتلك الولايات المتحدة أكبر ترسانة نووية في العالم، وتواصل ترقية "ثالوثها النووي" والتقدم بشكل انتقائي في العملية الدولية للحد من الأسلحة النووية فقط عندما يؤدي ذلك إلى قمع البلدان التي تعتبرها منافسة'. 'ما وراء سياسة الولايات المتحدة هو منطقها المهيمن المتمثل في السعي إلى التفوق العسكري المطلق ، والذي يمكن أن يؤجج سباق التسلح النووي'.

وأعلنت إدارة بايدن مرارا وتكرارا أن الصين هي المنافس الأول لواشنطن ومصدر القلق الأول، حيث قال البنتاجون إن بكين تشكل "التحدي الأكثر شمولا وخطورة للأمن القومي الأمريكي" في استراتيجيتها الجديدة للدفاع الوطني، التي نشرت أيضا يوم الخميس إلى جانب تقرير إذاعة "NPR" الجديد ومراجعة الدفاع الصاروخي.

وتصاعدت التوترات بين القوتين منذ أغسطس عندما زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان رغم اعتراضات قوية من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها. وعلى الرغم من أن الرحلة أدت إلى جولة غير مسبوقة من التدريبات العسكرية الصينية في الجو والمياه المحيطة بتايوان، إلا أن وفودا غربية واصلت زيارة تايبيه في الأشهر التي تلت ذلك، حيث أرسلت ألمانيا المشرعين إلى هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع.

الصين الولايات المتحدة الاسلحة النووية وانج ون بين بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

تراجع حاد في أسعار الذهب عالميًا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بعد زواجهما.. تعرف على فارق السن بين شيري عادل وطارق صبري

الرياضة الحقيقية | أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الأهلي بالسوبر

الأغلى والأمهر وسيئ الحظ .. 3 نجوم أهلاوية على عتبة الرحيل في يناير

مشاهدة مباراة ليفربول وليدز يونايتد مباشر الآن 1-1 فى الدوري الإنجليزي

فرصة ذهبية ومرتبات مجزية.. 14 وظيفة شاغرة فى السعودية | اعرف الشروط

ميار الببلاوي عن مشاهدها الجريئة مع عمرو عبد الجليل: كنت رافضة أصورها وأنا صايمة

ترشيحاتنا

الصين: أمريكا تمارس الابتزاز النووي.. وتعجل باندلاع المواجهة

سعر عيار 21 اليوم في محلات الصاغة 30-10-2022

علي جمعة: يجوز للفلاح الوضوء من القناية طالما أكثر من 200 لتر

الأهلي يصرف 40 مليون جنيه للاعبين بعد الفوز بالسوبر

هدية الرئيس تصل البرلمان.. النواب يناقش زيادة المرتبات والمعاشات 300 جنيه

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببدلة أنيقة.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها

استعبط لغة عربية فصحى.. قصة ضم كلمة بالعامية لقاموسنا اللغوي

فستان ملفت.. بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة| شاهد

روب ستان.. هاجر أحمد تثير إعجاب متابعيها بإطلالة ملفتة

فيديو

صدمت الجمهور.. وجه هيفاء وهبي يثير الجدل بسبب تشوه ملامحها |فيديوجراف

تحذير عاجل من الدواء بسبب حقنة | سعرها 35 ألف جنيه ..فيديو

الأرصاد الجوية تحذر من الخلايا الرعدية | اعرف التفاصيل

علقة ساخنة لـ زوج سياسية أمريكية شهيرة داخل منزله |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

اﻟﻤﺰﻳﺪ