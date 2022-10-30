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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو الإنترنت عندك ضعيف .. إزاي تقوي شبكة الـ WiFi

لو النت عندك ضعيف..إزاي
لو النت عندك ضعيف..إزاي تقوي شبكة الـ WiFi

تعتبر مشكلة الإنترنت البطيء من أسوأ العراقيل التي تهدد معظم المستخدمين في الوطن العربي ، لذلك سنوضح أهم الخطوات التي تفعلها بنفسك وتساهم في تقوية شبكة الواي فاي WiFi في المنزل بحيل بسيطة جدًا، مثل تحريك مكان الراوتر إلى منتصف المنزل للحصول على تغطية أفضل.

 

1- لا تضع الراوتر على الأرض

 

ليست فكرة جيدة بالمرة أن تضع جهاز الراوتر على الأرض لعدة أسباب منها صعوبة تجاوز الأشياء المعدنية والأسمنتية التي ستواجه إشارات WiFi بكل تأكيد عند وضعه بشكل مُنخفض.

 

وينصح خُبراء شبكات الإنترنت بتنصيب الراوتر في مستوى أعلى قليلاً مثل وضعه على أحد المكاتب أو الرفوف في منتصف منزلك ولا تضعه في الدور الأرضي إذا كنت ستستخدم الإنترنت في الشُقق الأخرى والأدوار العُليا من المنزل إذا كان يتكون من طابقين أو أكثر.

 

2- تركيب الراوتر في منتصف المنزل

 

عند شراء راوتر جديد نقوم بها هي إختيار مكان مُناسب ليتم توزيع إشارة الـ WiFi في كافة الغرف ولذلك علينا أن نختار منتصف الشقّة التي تعيش بها ليتم توزيع الإشارة بشكل مُنصف لكافة الغرف ولذلك، إذا قمت بوضع الراوتر في ركن الغرفة أو بجانب الشباك ومصادر الهواء الشديدة ستجد فقدان اشارة الـ WiFi مستمر.

 

3- وضع الراوتر في أكثر غرفة تستخدم الإنترنت

 

ليست هناك حاجة للتفكير في مكان أقوى للحصول على إشارة WiFi في نفس الغرفة ولذلك، إذا كنت تعمل بشكل دائم في أحد الغرف وتحتاج الإنترنت دائما أن يبقى على إتصال ثابت، إحرص على وضع جهاز الراوتر في نفس الغرفة حتى تحصل على اشارة أقوى من شبكة ال WiFi بشكل دائم وبدون بطء.

 

4- إبعاد جهاز الراوتر عن الأجهزة الإلكترونية

 

من المفضل أن تُبعد جهاز الراوتر عن جهاز التكييف أو الأجهزة الكهربائية عالية الاستهلاك للطاقة أو أي جهاز يرسل إشارة كهرومغناطيسية مثل التليفزيون والهواتف أو الأجهزة التي تملك مُحركات.

 

يساهم إبعاد الأجهزة الإلكترونية عن الراوتر في تقوية الشبكة الخاصة بال WiFi حتى لا يحدث أي تعارض في إرسال الإشارات.

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5- وضع الراوتر في ساحة مفتوحة

 

تواجد جهاز الراوتر في غُرف وساحات مفتوحة يسمح بوصول إشارة الـ WiFi لأقصى درجة ممكنة في ظل عدم وجود مُعارضة من المعادن أو الأشياء الأخرى ولذلك لا تضع جهاز الراوتر في خزانة الملابس أو صندوق مغلق لحمايته كما يفعل بعض الأشخاص.

 

أيضا لا يفضل تنصيب الراوتر وتثبيته بين قطعتين من الأثاث ويُمكنك تجربة الرؤية لوضع الراوتر في المكان الصحيح وقم بالوقوف من عدة زوايا وانظر إلى الراوتر أمامك فإذا وجدته دائماً في معظم الاتجاهات التي تنظر منها إذا، أنت تستخدم الطريقة الأفضل لتثبيت جهاز الراوتر.

 

6- تحديث برنامج الراوتر

 

دائماً قم بتحديث الراوتر من الموقع الرسمي حيث تأتي هذه التحديثات بإصلاحات أمنية وبعض التعديلات لتطوير آداء الراوتر والحصول على سرعة أفضل في شبكة ال WiFi ولكن هناك تعديل يدوي يُمكنك تطبيقه لتسريع اشارة ال WiFi .

 

7- ضبط أنتينا الراوتر واحدة أفقياً وأخرى رأسياً

 

تأتي معظم أجهزة الراوتر بقطعتين من الأنتينا لإرسال الإشارة ويُمكنك ضبط واحدة في وضع أفقي والأخرى بوضع رأسي حيث تمكنك من تغطية الإشارة في أرجاء المنزل بشكل أفضل ويتم توزيعها بشكل مستمر لتتمكن من تغطية شبكة الـ WiFi في معظم الإتجاهات داخل الغرف.

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