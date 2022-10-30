تضامن الغربية: تدشين معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرض لتوزيع الملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، بقرى شبراتنا، وبار الحمام، وكفر سالم، بمركز بسيون فى محافظة الغربية .



وأشار شيخ العرب عبدالله، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، أن هناك سعي لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، حيث تم تنظيم المعرض ودعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع الملابس الجديدة عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بأرجاء المحافظة.



وأكد شيخ العرب عبدالله، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب، مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين، وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

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