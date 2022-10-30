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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا: تشكيل لجان للمرور والتفتيش على إعلان أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين

اجتماع محافظ قنا
اجتماع محافظ قنا

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعاً، لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية لضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حموده، سكرتير عام المحافظة ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، والدكتور إبراهيم يوسف مدير مديرية الطب البيطرى، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، ورؤساء المدن، وممثلى جهاز حماية المستهلك، والاتحاد الاستهلاكى، والغرفة التجارية، والشركة المصرية 2000، ومدير مشروعات الأمن الغذائى، ومدير ادارة التعاون، ومدير إدارة الأزمات بالمحافظة.

 

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وبحث محافظ قنا خلال الاجتماع، التوجيهات التى أصدرها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ضرورة المتابعة الدورية على مدار اليوم لموقف توافر السلع الأساسية ، والتأكد من التزام التجار وأصحاب المحال التجارية بالأسعار المقررة طبقا لقائمة الأسعار الاسترشادية التى تقررها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وكلف محافظ قنا ، بتشكيل لجان برئاسة رؤساء الوحدات المحلية للمدن وعضوية ممثلى عن التموين و جهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، والطب البيطرى ، للمرور اليومى ومتابعة إعلان الأسعار على السلع الاستهلاكية ، وتحرير محاضر للمخالفين.

كما وجه الداودى، أعضاء اللجنة بمتابعة أرصدة السلع الغذائية ، وحصر العجز في بعض السلع والتنسيق الفوري مع مسئولي وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، و مكلفاً مسئولى إدارة الأزمات بمتابعة موقف السلع الغذائية وأسعارها في عموم المحافظة ، وإرسال تقارير دورية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أولا بأول.

و أوضح محافظ قنا ، أنه يجرى التنسيق مع الغرفة التجارية ، وكبار التجار ، للتوسع في اقامة معارض للسلع الغذائية الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأكد الداودى، أن المحافظة بالفعل لديها منافذ لبيع منتجات مشروعات الأمن الغذائى بأسعار مناسبة جدا، لافتاً إلى أنه سوف يتم زيادة طرح السلع المعروضة بها خلال الفترة المقبلة ، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل ، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومنافذ" أمان" التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية ٢٠٠٠ ، والمجمعات الاستهلاكية، وجميعها توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور. 

وأضاف محافظ قنا ، بأنه سوف يتم نشر قائمة الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية يوميا على الصفحات الرسمية للمحافظة والوحدات المحلية للمدن ، لتعريف الناس بالأسعار الحقيقة للسلع ، وعدم إعطاء الفرصة للتجار وأصحاب المحلات للمغالاه في الأسعار واستغلال المواطنين، مناشدا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى زيادات غير مبررة في أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG .

وأكد محافظ قنا ، أن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، جاء في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه المواطن إلى الدعم لتلبية متطلبات المعيشة ، ويؤكد حرص الدولة على دعم المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره، مؤكدا أن القيادة السياسية قريبة للغاية من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وتضعه على جدول أولوياتها ، ايمانا منها أن المواطن هو العنصر الرئيسى في نهضة الدولة وأمنها واستقرارها.

 

اجتماع محافظ قنا

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