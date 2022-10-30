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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة سوهاج: نحرص على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال البحوث التطبيقية

صدى البلد

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، فعاليات حفل ختام زيارة الوفد الهولندي البحثي الذي استضافه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، في الفترة من ٢٣ إلى ٣٠ أكتوبر الجاري. 

يأتي ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير خليفة رئيس الوفد الهولندي.

كما حضر الدكتور محمد توفيق القائم بعمل عميد كلية الآداب، والدكتور النميري علام القائم بعمل كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خلف همام القائم بعمل عميد كلية الزراعة ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الوفد الهولندي البحثي.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة، الشكر لأعضاء الوفد الهولندي علي ما بذلوه من جهد خلال فتره تواجده بالجامعة والذي أثمر عن الاستفادة من خبراته المتقدمة في عدد من التخصصات العلمية المختلفة، مؤكداً أن الجامعة حريصة على توطيد العلاقات مع الجامعات الاجنبية للاستفادة من الخبرات العالمية المتميزة في مجال البحوث التطبيقية ودعم التعاون بين الجامعة والجامعات والمؤسسات العلمية بالخارج في المشروعات البحثية التطبيقية التي تهم الدولة.

كما أكد الدكتور حسان النعماني، خلال كلمته، أن الجامعة تسعي الي الارتقاء والتميز وتعزيز دورها التعليمي والبحثي من خلال التعاون الأكاديمي والتحالف مع الجامعات المرموقة والمصنفة دوليًا، موجهاً شكره للوفد الهولندي الذي استقبلته الجامعة علي مدار ٧ ايام، قام فيها بعقد العديد من الورش والمحاضرات العلمية، والتي شارك بها العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليات الجامعة المختلفة.

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وأضاف ان الوفد ضم ١٤ خبير في العلوم الهندسية، الطبية، الزراعية الذكاء الاصطناعي والعلوم والاداب، من جامعات توينته ودلفت وفخنخن وايندهوفن بهولندا.

ومن جانبه أعرب الدكتور سمير خليفة عن سعادته واستمتاع الوفد الهولندي خلال زيارته لجامعة سوهاج،كما أبدى اعجابه الشديد بجودة التنظيم و حفاوة و كرم الاستقبال الذي أظهرته الجامعة، و بمستوى حضور ومشاركة الطلاب، متمنياً دوام التوفيق و الازدهار للجامعة، و استمرار التعاون العلمي المتبادل في المستقبل، سواء في المجال الطبي أو المجالات البحثية الاخري.

وخلال الحفل استعرض أعضاء الوفد الهولندي نتائج ماتم من فعاليات داخل كليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والزراعة والعلوم والاداب، كما استعرض فرص التعاون المشترك بين الجامعة والجامعات الهولندية في عدد من المجالات العلمية والبحثية.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس الجامعة أعضاء الوفد الهولندي و منحهم شهادات التقدير و دروع الجامعة تقديراً لمجهودهم.

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