أعرق الكليات.. هل طب القاهرة هى قصر العينى؟

تعتبر كلية الطب جامعة القاهرة، من أقدم وأعرق كليات الطب فى الشرق الأوسط و أفريقيا ، كما تعتبر من أهم الكليات الموجودة بجامعة القاهرة .

تلقب كلية طب جامعة القاهرة بكلية طب قصر العينى ، حيث تأسست عام 1827 وسميت إلى أحمد العيني باشا الذي تبرع بقصره إلى الكلية وأنشئت عليه المدرسة الطبية بمصر وهو مكان مستشفى قصر العيني الفرنساوي حالياً.

تقبل كلية طب القصر العينى حوالي 1600 طالب سنويا والدراسة بالكلية لمدة 6 سنوات، يعقبها فترة امتياز لمدة عام، يتم تدريب الأطباء الخريجين على الممارسة العامة للمهنة في مستشفيات الكلية.

ومنذ عام 2002 ، شهدت بعض القفزات النوعية في مستوى التعليم فيها نتيجة للتيقظ الذي بادر بعض العمداء تجاه مسؤولياتهم في تطوير الكلية .

مستشفيات جامعة القاهرة

كان قد تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وقيادات كلية طب قصر العيني، اختبارات الزمالة المصرية "البورد المصري" حيث يؤديها 5265 متدربا في 41 تخصصًا طبيًا وذلك بمركز المؤتمرات لقاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب قصر العيني.

واطمأن الوزير خلال جولته التفقدية على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كافة الإجراءات التي تتضمن تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.



واستمع وزير الصحة والسكان ورئيس جامعة القاهرة، إلى عرض من الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العليا للتخصصات الطبية "البورد المصري" حول جهود اللجنة وتخصصاتها الحالية والتي بلغت 56 تخصصا طبيا واستحداث تخصصات جديدة كما تم استعراض بروتوكولات التعاون للجنة مع الجامعات المصرية من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، كما تم عرض النظرة المستقبلية للجنة العليا.

جدير بالذكر أن الجولة التفقدية تأتي في إطار تعاون جامعة القاهرة متملثة في كلية الطب مع الزمالة المصرية، حيث تم تدريب الكوادر الطبية من الزمالة المصرية في أكثر من 27 تخصصًا بمستشفيات جامعة القاهرة من خلال نخبة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، وبلغ إجمالي عدد المتدربين في آخر 3 سنوات 1332 متدرب، وكانت التخصصات الأكثر تدريبًا هي الطوارئ وأقسام الباطنة والتخدير وتخصصات الأطفال والحالات الحرجة، وتخصصات أخرى دقيقة مثل الكبد والأوعية الدموية والنفسية.