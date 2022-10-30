أحمد عبد القادر يواصل الاحتفال بالفوز بكأس السوبر.. شاهد



يواصل نجوم النادي الاهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي الاحتفال بفوز المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري عقب تغلبه على الزمالك في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية على استاد هزاع بن زايد بالامارات.



وشارك عبد القادر صورًا له من احدث المباراة عبر صفحته على انستجرام وعلق قائلا "اول كاس سوبر ايجي فى حساب الكؤوس"







وتوج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري رقم 12 في تاريخه بعد تغلب على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت في كأس السوبر المصري، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وأحرز هدف الأهلي الأول البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38 وأضاف كريم فؤاد الهدف الثاني فى الوقت بدل الضائع.

وبدأ الزمالك بتشكيل خاطئ نتج عنه أسيست زملكاوي وأثمر عن هدف أول سجله البرازيلي برونو سافيو فى الدقيقة 38.