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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنك المعرفة ينظم ورش عمل مجانية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور |أعرف مواعيدها

ورش عمل بنك المعرفة
ورش عمل بنك المعرفة المصري

أعلن بنك المعرفة المصري ، جدول مواعيد ورش العمل التي سينظمها خلال الفترة من ١ حتى ١٥ نوفمبر 2022 للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وأوضح بنك المعرفة المصري ، في بيان له اليوم، أن ورش العمل التي ينظمها بنك المعرفة المصري جميعها مجانية بدون اي مقابل مادي .

وأكد بنك المعرفة المصري ، أنه يمكن لمن يهمه الأمر متابعة جميع ورش عمل بنك المعرفة المصري من خلال الضغط هنا

التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين

 كان مجلس الوزراء قد وافق على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنابة "بنك المعرفة المصري" في التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمي للباحثين المصريين في الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة.

ويمثل هذا التعاقد طفرة كبرى فى مجال النشر العلمي، ويوفر علي الدولة المصرية نفقات ضخمة، ويثري البحث العلمي المصري، وستمكن مصر من خلاله من تولي موقع الريادة في تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدماً نظراً لأنها ستمثل أول اتفاقية وصول حر قومية من نوعها في المنطقة لدعم النشر العلمي، لاسيما وأن العديد من الدول المتقدمة التي قامت بتنفيذ سياسات الوصول الحر للمقالات العلمية شهدت تأثرا كبيرا في مستوى النشر العلمي ومعدلات الاستشهاد للباحثين في هذه الدول.

ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
ورش عمل بنك المعرفة المصري
بنك المعرفة المصري بنك المعرفة المعرفة المعرفة المصري ورش عمل

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