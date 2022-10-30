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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسي: الأمن هو الخط الأحمر لـ إيران ولن أسمح لأعدائها بتقويضه

رئيس ايران
رئيس ايران

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن الأمن هو الخط الأحمر لـ إيران ولن يسمح لأعدائها بتقويضه، في وقت تشهد فيه البلاد احتجاجات على مستوى البلاد عقب وفاة محساء أميني في سبتمبر.

وأضاف رئيسي “الأمن هو الخط الأحمر للجمهورية الإيرانية، ولن نسمح للعدو بتنفيذ مخططاته بأي شكل من الأشكال لتقويض هذه الأصول الوطنية القيمة”.

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إطلاق الأمن الإيراني النار على طلاب جامعة "يزدان بناه" غرب البلاد، وذلك بعد محاصرتهم في حرم الجامعة.

واندلعت اليوم عدة احتجاجات عارمة في مدن وجامعات إيرانية تنديدًا بقمع الشرطة رغم تهديدات الحرس الثوري التي أطلقها محذرًا المحتجين.

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة توثق لحظة إطلاق الأمن الإيراني النار على طلاب جامعة "يزدان بناه" غرب البلاد، وذلك بعد محاصرتهم في حرم الجامعة.

أفادت منظمة هينجاو ومقرها النرويج أن قوات الأمن في ايران أطلقت أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع اليوم الأحد، على تجمع للطلاب في مدينة سنندج الغربية، حيث أظهرت مقاطع فيديو سحب الدخان المتصاعدة وسط هتافات “الحرية”.

وتوفيت مهساء أميني، 22 عامًا ، في الحجز في 16 سبتمبر بعد اعتقالها في طهران لخرق مزعوم لقواعد اللباس الصارمة الإيرانية للنساء، ما أثار موجة من الاضطرابات ورد الدولة على 'أعمال الشغب' التي وصفتها منظمة العفو الدولية بـ “حملة قمع وحشية”.

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كما نشرت تسجيلا مصورا بصوت دوي إطلاق نار، وفتاة تبلغ من العمر 12 عاما تبكي وذراعها الملطخ بالدماء مع كريات معدنية ، في تقارير لم تتمكن وكالة فرانس برس من التحقق منها بشكل مستقل.

وكافحت قوات الأمن لاحتواء الاحتجاجات ، التي بدأت بخروج النساء إلى الشوارع وحرق الحجاب ، والتي تطورت إلى حملة أوسع لإنهاء الجمهورية الإيرانية التي تأسست عام 1979.

'كل شخص يقتل يتبعه ألف شخص!' هكذا صرخ المحتجون في جنازة أحد المحتجين يوم السبت في أراك، جنوب غرب طهران ، وأظهرت لقطات نشرتها وسائل التواصل الاجتماعي في ايران، تفريق قوات الامن الحشد بالغاز المسيل للدموع.

ووردت أنباء عن احتجاجات يوم الأحد في جامعات متعددة بما في ذلك العاصمة وكذلك في مازندران ومشهد ، حيث قالت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو إن الحشود هتفت 'الموت للديكتاتور'.

وقالت منظمة حقوق الإنسان الدولية ، الجمعة ، إن 160 محتجا على الأقل ، بينهم أكثر من عشرين طفلا ، قتلوا منذ بدء الاحتجاجات.

وقُتل ما لا يقل عن 93 شخصًا آخر خلال مظاهرات منفصلة اندلعت في 30 سبتمبر في مدينة زاهدان جنوب شرق البلاد بسبب أنباء اغتصاب قائد شرطة لفتاة مراهقة ، وفقًا للمنظمة الحقوقية.

الموساد الحرس الثوري CIA الرئيس الإيراني العفو الدولية منظمة العفو الدولية إبراهيم رئيسي

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