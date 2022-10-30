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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يلتقي رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات لبحث المشروعات المشتركة للتطوير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمهندس محمد زين العابدين حسین رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع والوفد المرافق له؛ لبحث أوجه التعاون في مجال تطوير التعليم.

وأكد الدكتور رضا حجازي  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشيدًا بالقدرات التكنولوجية المتطورة لمنتجاتها، ومساهماتها في تطوير وتحديث العملية التعليمية وتلبية احتياجات الوزارة من تجهيزات وفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة مصنع الطائرات بالهيئة العربية للتصنيع عن تقديره لجهود الدكتور رضا حجازي فى تطوير العملية التعليمية، والاهتمام ببناء اقتصاد المعرفة واستحداث مادة المشروعات البحثية التي تعمل على تنمية مهارات البحث العلمي والتفكير النقدي والقدرة على حل المشكلات وتعزيز التفكير الإبداعي والناقد، فضلًا عن نشر فكر ومفاهيم ريادة الأعمال لدى الطلاب.

ناقش اللقاء أوجه التعاون بين الجانبين في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي والمبادرات التي تهدف إلى بناء إنسان مصري مفكر ومبتكر ومبدع في ضوء المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، وتؤكد على تنمية الإبداع لدى أبنائنا الطلاب.

حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي والدكتورة شیرین حمدی مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور محمد سامی مستشار الهيئة بمصنع الطائرات لتطوير التعليم الإبداعي، والدكتور مصطفی قدری مستشار الهيئة بمصنع الطائرات لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، والمهندس أحمد الفقي المسئول التنفيذي للمدارس الرسمية الدولية للهيئة بمصنع الطائرات، والدكتور أيمن حلمي مستشار الهيئة بمصنع الطائرات للتحول الرقمي.

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