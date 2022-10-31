6 طرق سهلة لاكتشاف كاميرات التجسس في البروفة وغرف الفنادق

أصبحت كاميرات المراقبة تشغل مساحتات كبيرة بشكل متزايد سواءا في الأماكن العامة أو حتى المنازل، كونها تحمي أصحابها من اللصوص و المتطفلين لكن ماذا عن تلك المخفية التي لا يمكننا رؤيتها في أماكن مختلفة داخل الغرف الفنادقية أو المتاجر.

وبحسب ما ذكره موقع "brightside"، يضع عادة بعض الأشخاص كاميرات مراقبة مخفية للتجسس على الآخرين، على الرغم من أن عدم الكشف عن وجود تلك الكاميرات داخل أحد الأماكن هو فعل غير قانوني في معظم الدول، ويثير الشكوك الأشخاص فهذه العدسة صغيرة الحجم مصممة لانتهاك الخصوصية.

ومع تطور التكنولوجيا الحديثة فإننا نرى كاميرات مراقبة صغيرة للغاية ويسهل تركيبها في أي مكان، حيث من السهل للغاية شراء هذا النوع من الأجهزة مقابل بضع عشرات من الدولارات على مختلف مواقع التجارة الإلكترونية العالمية، وكثيرا ما تكشف بعض الأخبار والقصص المثيرة عن وجود كاميرا تجسس خفية من كل أنحاء العالم.

ولحسن الحظ، توجد عدة طرق للبحث عن كاميرات التجسس داخل الفنادق والغرف التي تؤجرها عبر الإنترنت عندما تقرر السفر إلى أماكن مختلفة، فبقليل من البحث مع معرفتك لبعض النصائح المهمة، يمكنك العثور على أي كاميرا مخفية يتم دسها في أماكن مختلفة سواء خلف مرايا الغرف الفنادقية أو غرف تبديل الملابس بالمتاجر.

ولمسح المكان الذي تؤجره بحثا عن هذه الكاميرات الصغيرة التي تختبئ بسهولة في ديكور الغرفة، يمكنك البحث عن موجات إذاعية أو التحقق من عدد التوصيلات في الشبكة، فمعظم تلك الكاميرات ستكون متصلة بشبكة ما، ويمكن إيجادها عن طريق بعض معدات الكشف أو عن طريق أحد التطبيقات.

ومن أبرز الطرق العادية التى يمكن متابعتها عند الوصول إلى الغرفة أو الفندق الذى تم تأجيره عبر الإنترنت هو البحث في غرفة المعيشة، اتبع النصائح الآتية لاكتشاف أماكن وضع كاميرات التجسس المخفية:



1. اعرف ما تبحث عنه:

توجد كاميرات نهارية وأخرى ليلية، كثير من تلك الكاميرات بها أجهزة استشعار للحركة، مما يعني أنها لن تعمل إلا حين يتحرك شيء في مجالها فيقوم بتفعيلها، لذلك يفضل أن يبحث المرء عن الكاميرات بنفسه، تختلف أحجام الكاميرات ودرجة وضوح صورها، لكن بغض النظر عن النوع أو الحجم، فإن كل الكاميرات بحاجة لمجال رؤية واضح بلا عوائق، لذلك يمكنك تنزيل تطبيق لمسح الغرفة بالكامل بحثا عن الترددات التي تستخدمها أجهزة التسجيل، حي يمكن لتطبيق Detectify و Radarbot مساعدتك في العثور على الكاميرات السرية الموجودة بالقرب منك مجانا.

كاميرا تجسس

2. ابدأ بملاحظة المكان في الإضاءة العادية:

ابدأ بملاحظة المكان في حالة الإضاءة العادية، ابحث ببصرك عن أشياء موضوعة على نحو غريب أو غير اعتيادي، تذكر أن الكاميرا بحاجة لوضعها في مكان له مجال رؤية واسع دون عوائق، لذلك يجب أن ترتاب في الحالات الآتية: وجود نقطة غريبة في أحد الأجسام أو على الحائط، أو وجود نتوء لامع فوق أحد الأشياء، أو وجود أسلاك غريبة لا تنتمي للأجهزة الموجودة في المكان، أو وجود مقابس كهرباء بلا سبب واضح، أو يمكن شراء جهاز لكشف كاميرات التجسس يسمي كاشف إشارة RF فهو متوفر للبيع عبر المتاجر الالكترونية على الإنترنت.

3. تفقد إن كان بوسعك سماع صوت طنين:

تصدر بعض الكاميرات صوت طنين منخفض عندما تعمل، لذلك حاول الانصات في محيط الغرف وتفقد إن كان بوسعك سماع أي شيء في العموم أثناء تجولك بالمكان، وجه اهتماما خاصاً لمناطق معينة، مثل الحمامات وحول الأسرة و مناطق العمل.

4. تأكد أن كل الأغراض المحيطة بك في وضعها الطبيعي:

تفقد إن كانت كل الأشياء في أماكنها المفترضة وأنها تعمل كما ينبغي، الأماكن التي تجد فيها شيئا به ثقب مريب أو أسلاك كثيرة، هي أماكن مريبة، كذلك حين تجد أكثر من شيء يؤدي الوظيفة نفسها، فيجب أن ترتاب في الأمر، أكثر الأماكن الشائعة التي تخفى فيها كاميرات التجسس في الغرف هي الأجهزة الإلكترونية أو إطارات اللوحات، بالإضافة إلى أجهزة كشف الدخان والمقابس الكهربائية مثل محولات الطاقة، وأجهزة التلفاز الرقمية، وأجهزة توصيل الإنترنت، والمقابس الجدارية، وأجهزة تنقية الهواء، والمنبهات.

وذلك بالإضافة إلى فحص بعض الأشياء الأخرى الشائعة، مثل ساعات الجدران، والأقلام الجافة، والمصابيح الملونة على شكل حمم، وعلب المناديل والكتب، والرفوف، وحامل مجفف الشعر، وحتى الدمى، وبعض الأماكن الشائعة كذلك النباتات والمزهريات، ومن الممكن أيضا وضع الكاميرات في وسائد الأرائك، أو شماعات الملابس، أو على أسطح الطاولات، أو في الزينات المعلقة على الجدران.

وعند وجودك في بعض محلات بيع الملابس، قم بفحص مرايا غرف تبديل الملابس أو البروفة دائما بحيلة بسيطة: المس المرآة بإصبع واحد ولاحظ وجود مسافة بين إصبعك وانعكاسه في المرآة من عدمه، في المرايا العادية توجد مسافة طبيعية، لكن في المرايا المزيفة ذات الاتجاهين لا توجد تلك المسافة، لا تستخدم غرف تبديل الملابس ذات المرايا المزيفة.

كاميرا تجسس مخفية

5. استخدم كشافا ضوئيا:

إذا وجدت شيئا غريبا مثل ثقب أو نتوء، لكنك غير متأكد إن كانت كاميرا أم شيئا عاديا، فسلط كشافا ضوئيا ساطعاً على هذا الشيء مباشرة، إن كانت كاميرا، فسوف تعكس ضوءا بلون مائل للزرقة، قم بالتجوال في الغرفة وتوجيه عدسة الكاميرا على جميع الجدران والأسقف وقطع الأثاث بالغرفة للعثور على عدسة لامعة سبب انعكاس أشعة الفلاش في عدسة الكاميرا المخفية.

6. أطفئ الأنوار واستخدم هاتفك الذكي:

بعد إجراء تلك الخطوة الأولى، أطفئ الأنوار وابحث عن أماكن الإضاءة الخفيفة، وإذا لم تجد أيا منها فهذا يعني أنه قد حان وقت استخدام هاتفك الذكي، لا يمكن للعين البشرية رؤية طيف الأشعة تحت الحمراء التي تستخدمها الكاميرات الليلية، لكن معظم الكاميرات الأمامية في الهواتف الذكية تستطيع كشفها، حين تطفئ كل الأنوار ويسود الظلام الدامس، استخدم الكاميرا الأمامية لهاتفك والتي لا يوجد بها في الأغلب مرشح للأشعة تحت الحمراء لتفقد المكان، فإذا وجدت أي ضوء لا يمكن رؤيته إلا عن طريق كاميرا هاتفك، فقد يعني هذا وجود كاميرا مراقبة.