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تعليم

كلية التكنولوجيا والتعليم حلوان تنظم الملتقي الاول للجودة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظمت كلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان الملتقي الاول للجودة للعام الجامعي ٢٠٢٢ – ٢٠٢٣، وجاء ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم وإشراف الدكتورة صابرين عبدالله رئيس وحدة الجوده.

وأوضحت الدكتورة صابرين الفكرة الرئيسية من الملتقي وهي  تبني فكرة  توصيف البرنامج الدراسي وتقرير البرنامج الدراسي وهي خطوة البدايه تليها خطوات أُخري  وأن  الهدف الرئيسي من الملتقي هو نشر ثقافة الجودة و توضيح توصيف البرنامج الدراسي وكيفية عمل تقرير وذلك تماشيا مع سياسة  الجامعة بزيادة عدد الكليات الحاصلة علي الجودة ووجه نظر الكلية بالحصول علي برامج علمية معتمدة  ، 
تم وضع مجموعة من الارشادات لندوة الجودة من خلال المحاضرين و هى 
نعم (للتفاؤل – الإبتسامة- المشاركة – الايجابية ) ولا (للتشاؤم – التدخين – السلبية )،و شرح الدكتور احمد الطنطاوى المدرس بقسم تكنولوجيا الانتاج كيفية توصيف برنامج دراسى ( برنامج تكنولوجيا الانتاج)  للعام الدراسى 2022-2023 طبقا لنموذج رقم 13 و الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد (NARS) 
فالمؤسسة لابد ان يكون لها رؤية بالنسبة لمواصفات الخريج و لابد ان تتبنى مجموعة من المعايير سواء المعايير الاكاديمية القومية المرجعية (NARS) او معايير تتبناها المؤسسة نفسها و تفوق المعايير الاكاديمية القومية المرجعية و تسمى (ARS) و من خلال تلك المعايير يتم بناء و توصيف البرنامج الدراسى طبقا للنموذج رقم 13 و الذى يتضمن مجموعة من العناصر و هى اهداف البرنامج و نواتج التعلم المستهدفة من البرنامج و المعايير المرجعية التى يتبناها المؤسسة و التى تتضمن مواصفات الخريج و مستويات التعلم من  المعارف و الفهم و القدرات الذهنية و المهارات المهنية و المهارات العامة بالاضافة الى ذلك هيكل و مكونات البرنامج من المقررات التاسيسية و التخصصية طبقا للائحة الكلية الخاصة بالبرنامج و طرق تقييم البرنامج و طرق و قواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج. 
 

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وقدمت  الدكتورة سامية عبدالفتاح عبدالله  المدرس بقسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية شرح تعريف تقرير البرنامج طبقا  لنموذج  رقم 15 و الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الاعتماد تقرير البرنامج ، المطلوب لإعداد نموذج تقرير البرنامج .

واوضحت عناصر تقرير البرنامج ومنها( المعلومات الاساسيه عن البرنامج ،معلومات متخصصة عن البرنامج ، المعايير الأكاديمية للبرنامج ، وكذلك طرق دعم الطلاب( ذوي القدرات المحدوده والمتميزين)، وتطرقت الي معاير القياس المرجعيه للبرنامج ثم عرضت دليل البرنامج ، ونظام المراجعة الدوريه وحددت مدي توافق الهيكل الأكاديمي للبرنامج مع المستهدف من التعليم والمعلومات الاداريه  واكدت علي ضرورة عمل  تقويم للطلاب لقياس مدى اكتساب المستهدف من التعليم و  الامكانات التعليميه وكيفية  اداره الجوده والتعليم كما وضعت  مقترحات لتطوير البرنامج).

وأشاد عميد الكلية بالدور الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس بالكلية للمحافظة علي كيانها والعمل علي التطور الدائم المبني علي الابتكار وتحدي المعوقات بالطريقة الصحيحة ، مضيفًا أن الكلية بها مميزات عديدة تؤهلها الي الرقي و التقدم .

وحضر الملتقي لفيف من السادة الأساتذة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية

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