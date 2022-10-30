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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

متخصص في مجال المياه: الزيادة السكانية أجبرت الجميع على التوسع بمشاريع التحلية|فيديو

الدكتور السيد العجوز
الدكتور السيد العجوز

قال الدكتور السيد العجوز عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية أستاذ بقسم هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، والمتخصص في أبحاث تحلية المياه، والذي جاء اسمه للعام الثالث على التوالي في قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيرًا في العالم، أن العالم يعاني من قلة الموارد المائية الموجودة على سطح الكرة الأرضية والتي قد تشهد نقص إضافي بسبب التغيرات المناخية.

وصرح الدكتور العجوز خلال تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن هناك أهمية كبيرة لتحلية المياه فجميع دول العالم في الوقت الحالي تعيش في حالة تصحر وقلة المياه حيث أن المياه التي تتواجد علي الكرة الأرضية الصالحة للشرب والزراعة هي 3% فقط من نسبة المياة وأن 97% الباقية هي مياه مالحة تتواجد في البحار والمحيطات.

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وأضاف أن  مع الزيادة السكانية يحدث استخدام واستهلاك بصورة أكبر للمواد المائية، ولذلك يلجأ الجميع الآن إلي عمل محطات ومشاريع عملاقة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة النقص المائي .

وعلي جانب آخر نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، دورة تدريبية بعنوان " طاقة الرياح بين الدراسة النظرية والعملية "خلال الفترة من ٣٠-٣١ أكتوبر ٢٠٢٢ ، يحاضرها المهندس أحمد يحيى عمارة المدرب الدولى بشركة سيمنز جاميسكا لتكنولوجيا الطاقة المتجددة، بحضور د.عمرو عبد الهادى رئيس برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

تناول اللقاء الحديث عن الطاقة المتجددة ومصادرها وأهميتها بالإضافة إلى طاقة الرياح،توربينات الرياح ومكوناتها ، نظرية العمل ،فضلاً عن تركيب وصيانة توربينات الرياح، خاصة وانها ركيزة أساسية من ركائز الاستدامة مما يجعلها في مقدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة؛ لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.

المياة تحلية المياه الموارد المائية قلة الموارد المائية التغيرات المناخية Jobs Education

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