قطر تعلن مشاركة الأمير تميم بن حمد في القمة العربية بالجزائر

أكد مندوب دولة قطر الدائم لدى جامعة الدول العربية، سالم مبارك آل شافي ، أن مشاركة الأمير تميم بن حمد آل ثاني في أعمال القمة العربية بالجزائر، "تعكس متانة العلاقات التي تربطه بأخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وتنبع من حرصه على تقوية وترسيخ العلاقات القطرية الجزائرية على كافة الأصعدة، و تعكس أيضا رغبة قائدي البلدين في إنجاحها وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات.

وأشار مبارك آل شافي في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إلى أن دولة قطر "دائما في طليعة أي جهد أو بادرة تهدف إلى وحدة الصف العربي، وتخفيف معاناة المستضعفين والنقاش البناء الفعال في القضايا التي تهم المنطقة".

وحول أبرز الملفات المطروحة على الزعماء والقادة العرب في قمتهم ال31 ، أوضح أنه "لا شك أننا نمر بفترة سياسية حافلة على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما انعكس على جدول الأعمال المزدحم بالعديد من المواضيع الهامة التي تتعلق بقضايانا العربية وتصب في صالح تعزيز علاقاتنا البينية على كافة الأصعدة والمستويات".

ولفت إلى أن "هناك الكثير من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المدرجة في جدول الأعمال من بينها بنود دائمة تأتي في طليعتها القضية الفلسطينية والتطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك مستجدات الاحداث في ليبيا وسوريا والعراق واليمن والسودان، فضلا عن ملفات أخرى تتعلق بالتعاون الاقتصادي العربي والتبادل التجاري ومنطقة التجارة العربية الكبرى والاتحاد الجمركي الموحد".

وفي السياق، أشار المسؤول القطري الى ان "هناك جدول أعمال سيرفع الى المجلس على مستوى القمة، وعلى مستوى آخر فإن هناك بندا يتعلق بآخر المستجدات، ويمكن لأي دولة أن تطرح من خلاله ما تريد".