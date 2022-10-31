خدمة اجتماعية حلوان تعلن رابط الحصول علي كود دفع المصروفات الدراسية

اعلنت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان عن انتظام الدراسة بكافة مراحلة منذ بداية العام الدراسي ٢٠٢٢ .

و نوهت ادارة كلية الخدمة الاجتماعية انه علي الطلاب بكافة الفرق الدراسية سرعة سداد المصروفات الدراسية في اقرب وقت .

و كشفت ادارة كلية الخدمة الاحتماعية انه علي الراغبين بالحصول علي كود دفع المصروفات الدراسية الدخول علي الرابط الاتي :

https://drive.google.com/drive/folders/1onpeOl9A3Dk-cW_3Wc0NKzengY8q8zCI



كما اوضحت الادارة انه يمكن للطلاب سداد المصروفات الدراسية الكترونيا عن طريق خدمات الدفع الالكتروني لكل من : "أمان Aman - مصاري Masary - ممكن Momeen - ايجي باي EgyPay - البريد المصري Egypt Post - سمارت Smart - وقتي Wakty "

ونوهت الجامعة إلى ضرورة احتفاظ الطلاب بايصال السداد الخاص بالمصروفات او بصورة منه.

جدير بالذكر انه قد اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع وحدة التصنيف الدولي متمثلة في أعضاء المكتب التنفيذي وكذلك ممثلي الكليات في الوحدة، بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس الجامعة للمشروعات.

وخلال اللقاء أكد الدكتور السيد قنديل على أهمية ملف التصنيف الدولي وما يمثله من أهمية في ظل توجهات وزارة التعليم العالي للارتقاء بتصنيف الجامعات المصرية، مشددا على أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات على أن تكون متضمنة أهدافًا تخدم التصنيف الدولى للجامعة.

وثمن رئيس الجامعة المجهود المبذول من وحده التصنيف الدولي خلال الفترة الماضية، وحث على بذل مزيد من الجهود من أجل الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة .