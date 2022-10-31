تفاصيل صرف مكافأة السوبر في الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق أن مسؤولو النادي الأهلي استقروا على صرف مكافأة خاصة للاعبين بعد الفوز بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين في دولة الإمارات.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" اتفق النادي الأهلي مع اللاعبين والجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر على منح كل لاعب والجهاز الفنى 80 ألف جنيه بعد حصد لقب السوبر المصري أمام الزمالك".

وتابع:"هناك وعد من مجلس الأهلي للاعبيه بمنح المزيد من المكافأت المالية فى الفترة المقبلة وذلك حال استمرار الفريق الأحمر فى الفوز بلقب الدورى ولقب دورى أبطال إفريقيا".

وفي سياق متصل قضت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ليلة سعيده في فندق الإقامة بمدينة العين عقب الفوز علي الزمالك بهدفين نظيفين والتتويج بلقب السوبر المصري والتي اقيمت في ملعب هزاع بن زايد ، وتركت إدارة البعثة الحمراء الحرية للفريق في الإحتفال باللقب فور الوصول للفندق.

وشهدت القاعة المخصصة لمطعم الفريق عقب الفوز باللقب إحتفالات طاغية حيث رقص اللاعبين والجهاز الفني وشاركهم مجلس إدارة النادي بعض الوقت، وظهر في الإحتفال الطاغي كل من العامري فاروق نائب رئيس النادي وخالد مرتجي امين الصندوق ومحمد شوقي وطارق قنديل ومحمد سراج أعضاء المجلس .

ورقص اللاعبين علي أغاني تم تشغيلها من قبل إدارة الفندق ترتبط بالأهلي بجانب بعض أغاني المهرجانات،ورفض الجهاز الفني فرض قيود علي اللاعبين بسبب السفر مبكراً في اليوم التالي وترك لهم الحرية في السهر والإحتفال باللقب خاصة أن عدد جماهير من الجماهير الحمراء أحتشدت حول فندق الإقامة وهتفت للنادي وللاعبين والجهاز الفني ، ونال السويسري مارسيل كولر المدير الفني جزء كبير من الهتافات والتحية خاصة بعد إجادته قراءة المباراة وتجهيز لاعبيه بصورة رائعة .