حقيقة توقيع عقوبات على لاعبي الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة توقيع مجلس إدارة نادي الزمالك عقوبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الهزيمة من الأهلي في السوبر المحلي بدولة الإمارات.

وأكد الإعلامي محمد فاروق أن مجلس إدارة النادي الزمالك رفض توقيع أي عقوبة على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب الهزيمة من الأهلي .

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" إدارة الزمالك لم تصدر أي عقوبة تجاه اللاعبين لأن الإدارة ترى أن الفريق ظهر بمستوى طيب ولكن غاب عنه التوفيق في المباراة إلى جانب تعرض أكثر من لاعب للإصابة قبل وأثناء اللقاء".

ويستعد الزمالك لمواجهة إنبي المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.