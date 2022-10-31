زراعة 50 شجرة وتركيب موفرات للمياه بجامعة عين شمس

بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة..

شهد الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات غرس 50 شجرة بالحرم الرئيسي الثاني وتركيب موفرات للمياه بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية في إطار سعي جامعة عين شمس بالتحول للأخضر، وذلك بالتعاون مع روتاري مصر الجديدة بحضور الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية، الدكتورة إيمان جمال الدين ، د. شيرين دحروج، الدكتورة سوزان عبد الحليم عبدالله، الدكتورة مني أحمد سالم ، الدكتور محمد يحيي، الدكتور احمد عثمان الجراحة بطب عين شمس، الدكتورة ماجدة عبدالرحمن اللغة الانجليزية بأداب عين شمس ، الدكتورة هالة أحمدين رئيس لجنة الأمناء لمشروعات التنمية بمؤسسة الرواد بالقاهرة، الدكتور هاني فكري استشاري طب الأطفال ورئيس نادي هليوبوليس والجولف، د.محمد عوض طاهر أمراض القلب بجامعة عين شمس وا.سارة مهدي طالبة دكتوراة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ا. ابراهيم سعيد المشرف علي المدن الجامعية.

حيث قام الحضور بزراعة 50 شجرة مختلفة الأحجام بحرم الجامعة الثاني، وتركيب قطع موفرة للمياه بالمدينة الجامعية طلبة، أعقب ذلك جولة بالمدينة الجامعية طلبة، والتي أشادوا خلالها بالطفرة الكبيرة التي تشهدها المدن الجامعية بجامعة عين شمس ومدي الرقي في مستوي الخدمات المقدمة بالمدينة الجامعية، المتمثلة في المساحات المفتوحة مثل المطعم، المركز الطبي بالمدينة الذي يقدم العلاج المناسب للحالات المرضية للطلاب وتحويل من تستدعي حالته علي الفور لتلقي العلاج بكل مستشفيات جامعة عين شمس، إلي جانب الاهتمام الشديد بجودة الوجبات تحت إشراف شامل من قبل أطقم متخصصة.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود أن هذا التعاون يأتي ضمن تفعيل مشاركة مؤسسات المجتمع المدني وجامعة عين شمس من اجل بيئة افضل، كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه الجامعة تجاه طلبة وطالبات المدن الجامعية، من توفير كافة السبل والخدمات المناسبة لهم من حيث الإقامة ، التغذية، إلي جانب الرعاية الصحية والترفيهية لهم.

مشيدا بالدور المجتمعي لروتاري مصر الجديدة ونشاطه الملحوظ، وأوضحت الدكتورة غادة فاروق أن هذا التعاون يعد لبنة اولي لتطوير الحرم الرئيسي الثاني وذلك في إطار ما تقوم به جامعة عين شمس نحو تحويلها إلي جامعة خضراء، واهتمامها بزراعة وتشجير الفراغات بين المباني وتوفير بيئة تعليمية مناسبة.

مشيرة أنه كما تم تطوير الحرم الجامعي الرئيسي سابقا وعمل تنسيق للمواقع به، فإنه جاري الآن التنسيق لتطوير الحرم الجامعي الثاني لاستكمال خطة شمس بي جرين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة إيمان جمال الدين إلى أن التعاون مع جامعة عين شمس يأتي ضمن مشروع متكامل لتحويل الجامعة بالكامل الى جامعة خضراء، موضحة أنه تم وضع موفرات للمياه في المدينة طلبه والمدينة طالبات توفر حتي 70% من استهلاك المياه، وقد سبق وان تم عمل ذلك بكليتي العلوم والتجارة بالإضافة الي تشجير الحرم الجامعي الثاني بالكامل بأشجار دائمة الخضرة، مشيرة إلى أنه جار العمل لوضع حاويات لفرز وتصنيف المخلفات الصلبة من المنبع طبقا للتصنيف العالمي بكتفة كليات الجامعة الي جانب المدن الجامعية طلبة وطالبات.

كما ستقوم الجمعية المصرية للحفاظ علي التراث والبيئة بعمل توعية للطلبة حول أهمية فرز وتصنيف المخلفات من المنبع للاستفادة القصوي منها من حيث المواد الصلبة والورقيات او المواد العضوية، وكذلك تدوير المياه وإعادة استخدامها في الري واضاءة بالطاقة الشمسية مما يتوائم مع سياسة الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2050 بتحويل أغلب الأماكن إلي أماكن خضراء.

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