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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري يؤكد أهمية الاستفادة من التطور التكنولوجي في إدارة المنظومة المائية

صدى البلد

 أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تعمل على الاستفادة من التطور التكنولوجي السريع وتطويعه في خدمة أعمال الوزارة بالشكل الذي يمكنها من أداء مهامها في إدارة المنظومة المائية على الوجه الأمثل.

كان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من المهندس محمود عبدالمنعم رئيس قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات، يستعرض أنشطة القطاع والإدارة المركزية لنظم الرصد والاتصالات (التليمتري).

وقال الدكتور سويلم، في تصريح صحفي، إنه يتم استخدام أحدث تكنولوجيات الاتصالات ونقل المعلومات في قياس منسوب المياه عن بعد من خلال منظومة الرصد الآلي "التليمتري" والتي تسمح بتدفق البيانات من 400 محطة رصد تستخدم في مراقبة مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع، وتنتشر عبر النقاط الحاكمة والفاصلة على امتداد شبكتي الري والصرف على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه المحطات تعمل باستخدام الطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة تشغيلها على مدار اليوم.

وأضاف أن هذه الشبكات تحقق سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة، وتمكن متخذي القرار بوزارة الري على كافة المستويات من اتخاذ ما يلزم من قرارات فورية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه، والوفاء بكافة الاحتياجات المائية للقطاعات المختلفة بالدولة، حيث كان لهذه المنظومة أثر بالغ في متابعة وضبط عملية إدارة المياه، خاصة في موسم الأمطار وفترة أقصى الاحتياجات والتعامل الفوري مع أية طوارئ في شبكة الري.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ أعمال التركيب والتشغيل بالمواقع ذاتيا بأيدي مهندسي وفنيي وزارة الري، بالإضافة للقيام بصيانة المنظومة، والمرور الدوري على المواقع لضمان سلامتها وانتظام تشغيلها، كما تم تنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظي لنوعية المياه؛ بما يحقق المتابعة الدورية والإنذار المبكر من خلال توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط التي يحددها متخذي القرار.

يذكر أن قطاع الرصد والاتصالات والمعلومات يقوم بتقديم الدعم الفني اللازم لمختلف مصالح وهيئات وأجهزة الوزارة، وتوفير التدريب اللازم من خلال عقد برنامج تدريب سنوي موجه للمهندسين والفنيين بجهات وزارة الري المعنية، بهدف خلق كوادر فنية بكل جهة لتشغيل منظومة المراقبة والرصد وتنفيذ التوسعات المستقبلية في المنظومة.

وزير الموارد المائية والرى الاستفادة من التطور التكنولوجي السريع بتدفق البيانات من 400 محطة رصد

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