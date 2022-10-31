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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

في زيارة لأسباير بالدوحة.. أشرف صبحي ينقل التجربة المصرية في رعاية واكتشاف الموهوبين

صدى البلد

زار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، صباح اليوم الإثنين، أكاديمية أسباير ومستشفى الطب الرياضى بالدوحة لتدريب وتأهيل اللاعبين، وذلك خلال زيارته الرسمية التى يقوم بها لدولة قطر.

 

كان فى استقبال الوزير مسئولو الأكاديمية الرياضية والمستشفى، حيث أوضحوا كافة الخدمات التى يتم تقديمها للاعبين والرياضيين القطريين، وإمكانيات كيان مستشفى الطب الرياضى  التى تضم مجموعة من أحدث الأجهزة الطبية العالمية ، وخبراء وكوادر بشرية ، وتتبع أحدث نظم العلاج.

 

رحب المسئولون بزيارة وزير الشباب والرياضة التى تأتى فى إطار تعميق العلاقات بين الجانبين المصرى القطرى، وتبادل الخبرات، والتعرف على التجربة المصرية والقطرية فى تنمية مهارات اللاعبين، ورعاية الموهوبين.

 

من جانبه، أشاد الدكتور أشرف صبحى بما شهده فى زيارته لأكاديمية أسباير بالدوحة، والتى تضم مجموعة منوعة من الإنشاءات ومدربين متخصصين لتطوير مستوى لاعبي منتخبات قطر في مختلف  الألعاب، فضلاً عن رعاية الموهوبين.

 

وفى هذا السياق، لفت  الدكتور أشرف صبحى إلى تجربة وزارة الشباب والرياضة  المصرية فى اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً من خلال مجموعة من البرامج المحددة منها المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى والذى يقدم مواهب واعدة لكافة المنتخبات الوطنية، بجانب برامج الرعاية للاعبين الواعدين بما يساهم فى تحقيق الإنجازات  التى تشهدها الرياضة المصرية فى الآونة الراهنة على صعيد مختلف البطولات.

 

كما تطرق الوزير إلى مستشفيات الطب الرياضى بمصر، وتوجه الوزارة نحو تطويرها على أعلى مستوى لتقوم بدورها على أكمل وجه خدمةً للاعبين والرياضيين، وفى إطار منظومة كاملة الجاهزية تقدم الخدمات الطبية للرياضيين ، وعلاجهم وتأهيلهم وفق الأسس العلمية الحديثة.

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