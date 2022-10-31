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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أمسية تثقيفية للطلبة عن انتصارات أكتوبر المجيدة بالمدن الجامعية بالمنيا

أمسية تثقيفية
أمسية تثقيفية

نظمت إدارة رعاية الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة المنيا برعاية الدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا والدكتورة سمية محروس مدير عام المدن الجامعية، أمسية ثقافية للطلاب ضمن احتفالات الجامعة بذكرى المولد النبوي الشريف وانتصارات أكتوبر المجيدة؛ وذلك استمرارا علي حرص الجامعة على إحياء المناسبات الدينية وتعظيم ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة في نفوس النشء والشباب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن. 

 

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حاضر بالندوة الأولى بالأمسية، الدكتور بليغ حمدي الأستاذ بكلية التربية وتحدث عن انتصارات أكتوبر وإرادة المصريين التي أبهرت العالم أجمع وأهم الدروس المستفادة من حرب أكتوبر، وناقش بالندوة الثانية الدكتور أحمد الليثي الأستاذ بكلية دار العلوم، الذكرى العطرة لمولد المصطفى صل الله عليه وسلم وفضائل سيد الخلق وقدوة المسلمين.

وشهدت الأمسية إقبال من طلاب المدينة، وذلك بإشرف من الدكتور محمد طه غنوم مدير عام رعاية الطلاب بالمدن وكلً من دكتور محمود حيدر، ودكتور المصطفى فاروق، وولاء صلاح ، ومصطفى نشأت.

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IMG-20221031-WA0014
المنيا رعاية الطلاب المولد النبوي الشريف ذكرى المولد النبوي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيد إحياء المناسبات الدينية بالمدن الجامعية إدارة رعاية الطلاب جامعة المنيا

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