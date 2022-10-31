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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

وفقا للمواصفات الدولية.. اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات بجامعة طنطا

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، عن اعتماد معمل أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات فى عدد من اختبارات التربة من المجلس الوطني اللاعتماد " ايجاك" التابع لوزارة التجارة والصناعة وفقاً لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025/2017: لمدة 4 سنوات.

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وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، أن الجامعة تحرص على دعم  المعامل العلمية بكل الامكانيات لتأهيلها للحصول على الاعتماد، مشيداً بتجهيزات معمل أساسيات التربة، وبالأجهزة والتقنيات العلمية المتقدمة والكوادر البشرية المتخصصة بكلية الهندسة  بما يضمن  الجودة والكفاءة العالية في الخدمات التى يقدمها كما أثنى على  الجهود المبذولة للحصول على الاعتماد.

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من جانبه اوضح  الدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة أن معمل  أبحاث ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من أكبر المعامل فى كلية الهندسة و يقدم للشركات والهيئات الإنشائية على المستوى المحلي والإقليمي  خدمات متميزة في مجالات اختبارات التربة وتصميم الأساسات ودراسات السلامة الإنشائية في كل المشروعات ، مشيدا  بجهود الدكتور وسيم رجب عزام مدير المركز  فى  الحصول الى الاعتماد

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جامعة طنطا وزارة التجارة والصناعة المشروعات الخدمات التجارة والصناعة كلية الهندسة رئيس جامعة طنطا

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