وكيل التعليم بالغربية يتفقد سير الدراسة في طنطا | صور

أجرى صبري الدسوقي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية اليوم زيارة ميدانية لمدارس إدارة شرق طنطا التعليمية.

تمت متابعة مدرسة عبد الله بن الزبير الابتدائية لمتابعة مدى التزام المعلمين والطلاب وانضباطهم، وحرص على متابعة انضباط الطلاب داخل الفصول، ومتابعة شرح المناهج المختلفة، ومناقشة بعض الطلاب في الفصول.



كما وجه وكيل المديرية مختتما جولته بزيارة مدرسة الشهيد إبراهيم رمضان التجارية حيث تفقد الفصول.



وتابع وكيل التعليم بالغربية شرح المعلمين لدروس المنهج ومدى استيعاب الطلاب لها وأخيرا فقد توجه بالشكر لإدارة المدرسة والمعلمين على الجهد المبذول في العمل ولحسن سير التدريب متمنيا لهم عام دراسي سعيد وناجح بإذن الله.

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