30 ألف قطعة ملابس.. صندوق تحيا مصر ينظم معرض دكان الفرحة بجامعة المنيا

افتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، اليوم، معرض دكان الفرحة الذي ينظمه صندوق تحيا مصر لمدة 4 أيام لرعاية 6 ألاف طالب وطالبة ممن أعدت لهم دراسة حالة بالجامعة.



وقال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن المعرض يتضمن 30 ألف قطعة ملابس جديدة واكسسوارات وأحذية، يوفرها الصندوق للطلاب المستهدفين، ضمن أنشطة المرحلة الثالثة من مبادرة دكان الفرحة لرعاية طلاب الجامعات الحكومية المعد لهم دراسة حالة اجتماعية بواسطة كل جامعة، وذلك بالتعاون مع عدد من مستوردي ومصنعي الملابس الجاهزة، ومنها تاي هاوس وشركة Alex apparels، وبالشراكة مع بنك الكساء المصري.



وأضاف أن تنظيم معرض المنيا يأتي ضمن سلسلة من المعارض التي تجوب محافظات الجمهورية طوال العام الدراسي، وتستهدف توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة لطلاب الجامعات، ليوفر كل معرض فرصة اختيار كل طالب وطالبة 4 قطع مختلفة من بين المعروضات بحرية تامة.



وأوضح عبد الفتاح أن معارض دكان الفرحة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق للأسبوع السادس على التوالي، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية.



وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تمكن الصندوق من توسعة نطاق تنفيذ مبادراته على مستوى الجمهورية في مجالات الرعاية الصحية، والتنمية العمرانية، والحماية الاجتماعية، وكذا التنمية الاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية من خلال عدد من المبادرات والأدوات المرنة لتوفير حياة كريمة للإنسان المصري.



الجدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار 3 قطع تناسبه بحرية تامة دون مقابل.



ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن، وجاري توفير 300 ألف قطعة ملابس جديدة للمستفيدين من خلال المعارض التي ينظمها الصندوق طوال العام الدراسي بالجامعات.



وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والاسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلون، وأسيوط فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، والمنيا وقنا، وشمال سيناء.

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