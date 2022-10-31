عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تليفونات بني سويف يعلن قائمته لمواجهة الفيوم

صدى البلد

أعلن محمد لطفي كابوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف قائمة الفريق  إستعدادا لمواجهة الفيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد معوض -  سيف عادل -  زياد الحونش- محمد شرف - محمد خيري- محمود شعبان مكي - عبدالله خالد "ديكو" - أحمد توبة - محمد حسين "أوزعة" - عصام عابدين - يوسف مصطفي- محمد عبد المعطي - علي كمال "كالوشا" - إيهاب كامل - حمادة ناصر- نبيل ناصر -  أكرم  حبيب - ياسر زينهم - محمد خليل - محمد عبد الفتاح برعي - أسامة مختار.

ويلتقي فريق تليفونات بني سويف، بفريق الفيوم غدا الثلاثاء،  ضمن منافسات الجولة الرابعة  ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .


وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى تعديلا على مواعيد بعض المباريات لتقام مواجهة الفيوم غدا الثلاثاء بدلا من الجمعة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

صلى الفجر إماما.. شاهد| أهالي قرية شهيد العلم بالشرقية يروون تفاصيل حياته

استقالة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. ميدو يكشف التفاصيل.. فيديو

تؤدي للوفاة.. الصحة تكشف 5 أعراض للسكتة الدماغية

ترشيحاتنا

هل يجوز الاحتفال بعيد الهالوين .. دار الإفتاء تحسم الجدل

نظر إلى التلاميذ .. آخر لحظة في حياة مدرس الرياضيات بشبرا الخيمة

وكيل الأزهر : اليوم نجني ثمار جهود الإمام الأكبر في حوار الأديان

الحقوا المستر مات.. كواليس وفاة 2 مدرسين أمام الطلاب في الشرقية والقليوبية

الغرفة التجارية: غدا صرف السلع التموينية وبدل الحماية الاجتماعية من خلال 2500منفذ بالجيزة

وزير السياحة يحث العاملين بالقطاع على بذل الجهد لإظهار الصورة الحضارية لمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجول... زينة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها| شاهد

9 استخدامات لـ الزيت المستعمل غير القلي.. تعرف عليها

مش بالسن.. سميرة سعيد بإطلالة متألقة| شاهد

مش هتصدق.. أطعمة تعالج الوسواس القهري| تعرف عليها

فيديو

«مقدرش أبوس حد وفيه ناس».. قصة مشهد ميار الببلاوي وعمرو عبدالجليل "فيديوجراف"

بعد توجيهات الرئيس.. حالات استحقاق العلاوة الاستثنائية ومنحة الغلاء

زفافها تحول لعزاء.. مأساة عروس سوهاج |فيديوجراف

الحكومة تنفي تحويل دعم الخبز إلى نقدي.. وهذه قائمة السلع التموينية لنوفمبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ