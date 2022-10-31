تليفونات بني سويف يعلن قائمته لمواجهة الفيوم

أعلن محمد لطفي كابوريا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تليفونات بني سويف قائمة الفريق إستعدادا لمواجهة الفيوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

وجاءت القائمة كالتالي:

أحمد معوض - سيف عادل - زياد الحونش- محمد شرف - محمد خيري- محمود شعبان مكي - عبدالله خالد "ديكو" - أحمد توبة - محمد حسين "أوزعة" - عصام عابدين - يوسف مصطفي- محمد عبد المعطي - علي كمال "كالوشا" - إيهاب كامل - حمادة ناصر- نبيل ناصر - أكرم حبيب - ياسر زينهم - محمد خليل - محمد عبد الفتاح برعي - أسامة مختار.

ويلتقي فريق تليفونات بني سويف، بفريق الفيوم غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة ضمن منافسات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى تعديلا على مواعيد بعض المباريات لتقام مواجهة الفيوم غدا الثلاثاء بدلا من الجمعة المقبلة.