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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية

عميد ووكلاء كلية
عميد ووكلاء كلية التربية الرياضية بالفيوم أثناء الاحتفالية

شهد د. حمدي نور الدين، عميد كلية التربية الرياضية، حفل استقبال الطلاب الجدد بالكلية ، والذي نظمته الكلية  ، تحت رعاية د. ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،  بحضور د/ محمود البشيهي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ود. معتز علي حسن، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أشرف العباسي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٢/١٠/٣٠ بالمدرجات المركزية.

وأشاد د. حمدى نور الدين بطلاب كلية التربية الرياضية ، لكونهم مثالًا يُحتذى به في الانضباط الأخلاقي والتميز البدني فى كافة الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلى أن الكلية دائمًا منذ نشأتها عام ٢٠١٧ تسعى إلى حصد أبنائها مراكز متقدمة بالأنشطة الرياضية سواء محليا أو إقليميا، وأنَّ وعددا كبيرا من خريجيها أصبحوا خير سفراء للكلية بأندية كبرى وبمؤسسات رياضية متميزة.

وأكد د. محمود البشيهى سعي إدارات الكلية دائما لحل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب، والعمل على تنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم العملية، مع الالتزام بالأعراف الجامعية، مشيرًا إلى ريادة الكلية بتفعيلها برنامج السياحة الرياضية، والذي يَعدُّ الأول من نوعه على مستوى الكليات المناظرة.

وأوضح د معتز علي حسن، أن كلية التربية الرياضية هي اختيار من طلابها، وعليهم الاجتهاد والتميز بتنمية القدرات الشخصية بدنيا ورياضيا، واختيار التخصص المناسب؛ لأنها سلاح طالب الكلية خلال الدراسة وبعد التخرج والالتحاق بسوق العمل.

وأشار د. أشرف العباسي ، إلى أهمية المشاركة فى الأنشطة الطلابية سواء الرياضية أو الثقافية؛ مما له الأثر الإيجابي فى تفاعلهم خلال فترة الدراسة، مؤكدًا تطلع الكلية لتقديم دور فعال فى المجال الرياضي بشكل أكاديمي يفيد المحافظة، متمنيا أن يكون الطلاب الجدد عونا لأساتذتهم في استمرار مسيرة التقدم للكلية.

هذا وقام عميد الكلية والوكلاء بتكريم عمرو زهير، مدير مركز الأنشطة الطلابية، لبلوغه سن التقاعد متمنيا لسيادته وافر الصحة. كما قدم طلاب الكلية خلال الحفل عددًا من الفقرات الغنائية والاستعراضية.

 

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