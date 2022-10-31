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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الفيوم تحتفل بالطلاب الجدد بكلية دار العلوم

صدى البلد

شهد الدكتور محمد حامد عجيلة، القائم بأعمال عميد كلية دار العلوم،  التى أقيمت  تحت رعاية  الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف  الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب  فعاليات حفل استقبال الطلاب الجدد، والذي نظمته اتحاد طلاب الكلية بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر.

بحضور  الدكتور صلاح عبد المعز العشيري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور وليد سعيد شيمي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية.

وتقدَّم د. محمد عجيلة، بالشكر والتقدير لكل من أسهم في تنظيم حفل استقبال الطلاب الجدد ، مؤكدا  أن كلية دار العلوم تعد دار العلم والمعرفة، مشيرًا إلى أن طلاب الكلية عليهم أن يشعروا بالفخر والاعتزاز بانتمائهم لكلية دار العلوم، والتي تعدُّ صرحًا كبيرًا للعروبة والإسلام.

كما قدَّم عجيلة  بعض النصائح للطلاب تحت شعار (العلم، والعمل، والأخلاق)، مؤكدًا أن أسرة كلية دار العلوم أسرة واحدة مترابطة تعمل معًا من أجل رفعة الكلية وتقدمها، مشيرا إلى أن إدارة الكلية تفتح أبوابها وترحب باستقبال كافة الطلاب الجدد والقدامى وتلقي مقترحاتهم.

كما رحب د. صلاح العشيري بالطلاب الجدد، وهنَّأهم بشرف الانتساب لكلية عظيمة مثل كلية دار العلوم، وخلال حديثه للطلاب أكد أن الكلية تُعدُّ دارهم الثاني ، حيث يتلقون فيه علوم اللغة العربية وأصول الفقه والشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى علوم البلاغة والشعر والأدب.

كما دعا الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة بالكلية، وحثَّهم على اغتنام ممارسة تلك الأنشطة حتى تسهم في ثقل خبرتهم وبناء شخصياتهم العلمية والعملية  ، وفي ختام الحفل قام بعض الطلاب بتقديم عدد من الفقرات الفنية والأدبية المتنوعة.

 

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