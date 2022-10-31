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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحد ملاعب كأس العالم وأيقونة معمارية.. وزير الرياضة يتفقد ستاد الثمامة بالدوحة

صدى البلد

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ستاد الثمامة بمدينة الدوحة، الذى سيستضيف مجموعة من مباريات كأس العالم لكرة القدم بقطر 2022  ضمن زيارته الرسمية التى يقوم بها اليوم لدولة قطر.

واطلع الوزير على المكونات الإنشائية لإستاد الثمامة، الذى يعد أيقونة معمارية عربية متميزة، ويعبر تصميمه عن  العمق الحضاري والإرث التاريخي والثقافي للدول العربية، ويتضمن مدرجات تسع  40 ألف مشجع.

وثمن وزير الرياضة الطفرة الإنشائية على مستوى الإستادات الرياضية التى أقامتها دولة قطر استعداداً لاستضافتها لمونديال العالم "الحدث الكروي" الأكبر على مستوى العالم فى كرة القدم، متمنياً خالص التوفيق للقائمين على تنظيم المونديال بالنجاح على كافة الأصعدة والخروج به فى أفضل صورة.

وتعرف الدكتور أشرف صبحى على كافة المقومات التى يتمتع بها  ستاد الثمامة بالدوحة من المدرجات وغرف ملابس اللاعبين والحكام، وأرضية الملعب، وقاعات الاستقبال لكبار الزوار، وقاعات الإعلاميين والمؤتمرات الصحفية، ومسار دخول الجماهير واللاعبين وغيرها من إمكانيات الإستاد.

وأوضح الوزير  الطفرة الإنشائية التى تشهدها المنشآت الشبابية والرياضية المصرية فى عهد  الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومنها الاستادات الرياضية والصالات المغطاة، كان لها بالغ الأثر فى نجاح الدولة المصرية فى استضافة العديد من البطولات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

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